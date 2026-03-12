Vicente Matheus (1908-1997) foi uma das figuras mais folclóricas do futebol brasileiro. Presidiu o Corinthians diversas vezes, entre 1959 e 1991, sempre com seu estilo extrovertido e destemido. Em maio de 1996, menos de um ano antes de sua morte, o lendário cartola deu sua última entrevista à PLACAR, na qual fez diversas provocações e uma revelação que hoje se mostra curiosa: já ganhou um relógio de Donald Trump.

Bem antes de ser presidente dos Estados Unidos, e se envolver diretamente no futebol (mais especificamente na Copa do Mundo de 2026, cuja participação do Irã ainda é incerta em razão da guerra), Trump já era um conhecido e excêntrico milionário, que fez fortuna na construção civil em Nova York – e em cassinos de Las Vegas, onde conheceu Vicente Matheus.

A revelação foi feita na esteira da pergunta do repórter Milton Abruccio Jr. sobre a riqueza de Vicente Matheus, que nasceu na Espanha, mas se estabeleceu como empresário em São Paulo na construção civil e na mineração de pedreiras. Comparado a Olacyr de Moraes, o “rei da soja”, disse que “se não fosse a dedicação ao Corinthians, hoje a minha empresa seria no mínimo igual à dele.”

O veterano dirigente disse frequentar cassinos em Las Vegas anualmente. “Mas sei parar, o máximo que perdi foram 10 000 dólares, coisa pequena. Sempre que tem uma luta de boxe boa eu vou. Já vi uma luta do Maite…Maite, como é que é o nome?”, questionou.

Mike Tyson. “Isso, numa luta dele, aconteceu uma coisa engraçada. Tinha um argentino que ficava em pé, na minha frente. Uma hora dei um empurrão nele. Quase apanho… ele estava com outros quatro. Puxei conversa para não mostrar que eu estava com medo. Nesses cassinos, todo mundo sabe quem eu sou. Depois, a patroa (Marlene Matheus) é muito espontânea, comunicativa. Conheço aquele milionário, o…”, prosseguiu.

Milton Abruccio Jr. seguiu ajudando: “Donald Trump?”. “Ele me deu um relógio. Ele está separando, né?”, respondeu Vicente Matheus. As datas coincidem, já que em 1996, Trump vivia fase turbulenta de seu casamento com a atriz atriz americana Marla Maples.