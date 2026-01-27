A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 chega ao seu momento decisivo nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. No Estádio Joseph Marien, em Bruxelas, o Union Saint-Gilloise recebe a Atalanta às 17h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 8ª e última rodada desta etapa da competição.

O duelo coloca frente a frente equipes com ambições distintas. Enquanto os donos da casa lutam contra as probabilidades na parte baixa da tabela para tentar uma vaga na repescagem, os visitantes buscam consolidar sua classificação e melhorar o posicionamento para o mata-mata.

Cenário difícil para os belgas

A campanha do Union Saint-Gilloise na principal competição de clubes da Europa tem sido marcada pela irregularidade. Atualmente na 29ª colocação, a equipe soma apenas 6 pontos, fruto de duas vitórias e cinco derrotas. Com um saldo de gols que reflete dificuldades defensivas, o time belga entra em campo precisando desesperadamente de um resultado positivo.

Para o Union SG, o jogo representa a última e remota chance de seguir no torneio. A imprensa local trata a partida como uma missão complexa, pois a classificação aos playoffs (que engloba do 9º ao 24º lugar) depende não apenas de uma vitória sobre os italianos, mas também de uma combinação de resultados paralelos. A estratégia deve focar na intensidade e no apoio da torcida para tentar surpreender.

La Dea em busca de melhor posicionamento

Do outro lado, a Atalanta vive uma realidade muito mais confortável. Ocupando a 13ª posição com 13 pontos, o time de Bérgamo faz uma campanha sólida com quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas. A equipe italiana já demonstrou força ofensiva e consistência tática ao longo do torneio.

Para os italianos, a partida não é apenas para cumprir tabela. Uma vitória fora de casa pode impulsionar a equipe para posições mais altas, garantindo um chaveamento mais favorável nos playoffs ou até mesmo, dependendo de outros resultados, uma aproximação ao grupo dos oito primeiros que avançam diretamente às oitavas de final. O técnico Raffaele Palladino deve manter a seriedade no confronto para evitar surpresas.

Onde assistir a Union Saint-Gilloise x Atalanta

Este será um confronto inédito no histórico oficial entre as duas equipes, adicionando um elemento de imprevisibilidade ao duelo. O choque de estilos entre o futebol físico dos belgas e a organização tática agressiva dos italianos promete um espetáculo interessante.

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão no Brasil será realizada pela plataforma de streaming . Globalmente, o jogo conta com cobertura do Paramount+ (EUA) e DAZN (Bélgica).