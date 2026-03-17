O Sporting entra em campo nesta terça-feira, 17, às 13h45 (de Brasília), para enfrentar o Bodo/Glimt no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League da temporada 2025/26 e promete fortes emoções no mata-mata europeu.

A situação do time português é crítica. Após uma dura derrota por 3 a 0 na partida de ida, disputada na Noruega, o Sporting precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Um triunfo por três gols de vantagem leva a decisão para a prorrogação.

A tarefa é considerada hercúlea, especialmente contra um adversário que vem sendo a grande sensação do torneio. Apesar da boa campanha na fase de liga, onde terminou na sétima colocação com 17 pontos e garantiu vaga direta nas oitavas, os Leões agora se encontram em uma posição de “vida ou morte”, precisando de uma atuação impecável para evitar a eliminação precoce.

Bodo/Glimt quer coroar campanha dos sonhos

O Bodo/Glimt chega a Lisboa com uma vantagem confortável e a moral elevada. A equipe norueguesa, que se classificou para os playoffs na 23ª posição após uma arrancada com vitórias sobre gigantes como Manchester City e Atlético de Madrid, continuou surpreendendo ao eliminar a Inter de Milão com um placar agregado de 5 a 2.

Agora, o clube do Círculo Polar Ártico está a um passo de alcançar as quartas de final pela primeira vez em sua história. Para o jogo de volta, a expectativa é que o time comandado por Kjetil Knutsen explore os contra-ataques, aproveitando a necessidade do Sporting de buscar o resultado a qualquer custo.

No Brasil, a transmissão ao vivo será realizada pelo canal de TV fechada TNT e pela plataforma de streaming Max.