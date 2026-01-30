O primeiro mata-mata da Champions League 2025/26 já está desenhado. Os 16 confrontos do playoff das oitavas de final foram definidos nesta sexta-feira, 30, em sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Os duelos, que incluem em reencontro entre Real Madrid e Benfica, serão disputados entre 17 e 25 de fevereiro.

Benfica e Real Madrid protagonizaram um duelo épico na última rodada da fase de liga. A equipe portuguesa, dirigida por José Mourinho, se classificou pelo saldo de gols, graças ao gol de cabeça marcado pelo goleiro Trubin, aos 52 minutos do segundo tempo, selando o triunfo por 4 a 2 em Lisboa.

O atual campeão PSG e o Mônaco fazem outro aguardado duelo de velhos conhecidos da Ligue 1. Decidem em casa as seguintes equipes: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta e Bayer Leverkusen.

Os confrontos dos playoffs da Champions 2025/26

Atalanta x Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen x Olympiacos

Juventus x Galatasaray

Atlético de Madrid x Club Brugge

PSG x Monaco

Newcastle x Qarabag

Real Madrid x Benfica

Inter de Milão x Bodo/Glimt

Formato e quem pega quem nas nas oitavas de final

Com o fim da fase de grupos, a competição começa a afunilar. Dos 36 times que estavam na disputa, apenas 24 se classificaram para o mata-mata: oito deles diretamente às oitavas de final e o restante disputará os playoffs.

De acordo com o regulamento do torneio, as equipes que terminaram entre a nona e a 16ª posição são cabeças de chave no sorteio. Essa regra, portanto, define que esses times jogarão as partidas de volta em casa.

Neste sorteio, os clubes são divididos em oito potes distintos. A divisão, que é feita com pares em cada pote, é da seguinte maneira: 9º e 10º colocado, 11º e 12º, 13º e 14º, 15º e 16º, 17º e 18º, 19º e 20º, 21º e 22º, 23º e 24º. Os confrontos das oitavas de final serão definidos pelo mesmo sistema.

Os duelos de playoffs serão nos dias 16, 18, 23 e 25 de fevereiro. Já as oitavas acontecem nos dias 9, 11, 16 e 18 de março.

O maior campeão Real Madrid, caso passe pelo Benfica pode encarar novamente o Manchester City, num duelo que tem se tornado habitual na competição.

Possíveis duelos das oitavas de final

Arsenal – 1º colocado na fase de grupos

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Bayern de Munique – 2º colocado