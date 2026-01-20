A atmosfera promete ser elétrica no Stade Vélodrome nesta quarta-feira, 21, às 17h (de Brasília). O Olympique de Marseille recebe o Liverpool em um confronto decisivo válido pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League.

Cenário decisivo na reta final

Faltando apenas duas rodadas para o fim da inovadora fase de liga da Champions, a partida na França ganha contornos dramáticos. Pelo novo regulamento, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times posicionados entre o 9º e o 24º lugar disputam uma repescagem (playoffs) em jogos de ida e volta.

Para o Olympique, o apoio da torcida é a principal arma para consolidar sua posição na zona de classificação para os playoffs. Já o Liverpool encara o duelo como uma oportunidade de ouro para invadir o G-8 e evitar o desgaste de uma fase eliminatória extra.

Olympique aposta no fator casa

O time francês chega para este confronto ocupando a 16ª colocação na tabela geral, somando 9 pontos. A campanha do Olympique tem sido marcada pela oscilação e uma postura de “tudo ou nada”: em seis jogos, a equipe conquistou três vitórias e sofreu três derrotas, sem registrar empates.

Embora a posição atual garanta vaga na repescagem, os donos da casa sabem que um tropeço no Vélodrome pode complicar a situação nas rodadas finais, tornando a vitória essencial para escalar a tabela.

Liverpool mira vaga direta nas oitavas

Do outro lado, o Liverpool vive uma situação ligeiramente mais confortável, mas com ambições elevadas. Ocupando a 9ª posição com 12 pontos — fruto de quatro vitórias e duas derrotas —, os Reds estão na porta da zona de classificação direta para as oitavas de final.

Onde assistir e informações do jogo

O duelo entre franceses e ingleses está marcado para às 17:00 (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da TV por assinatura no canal Space, ou via streaming pela plataforma HBO Max.