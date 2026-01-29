Líder da fase de liga da Champions League com 100% de aproveitamento, o Arsenal teve como um de seus principais destaques o brasileiro Gabriel Martinelli. O ponta é o principal goleador dos Gunners na competição, com seis gols, e está a um de igualar o recorde de artilheiro do clube em uma única edição do torneio. O recorde pertence a Thierry Henry, um dos maiores nomes da história da França, que em 2002/2003 fez sete gols.

Martinelli fez seis gols em sete jogos, enquanto Henry fez os seus sete em 12 partidas. O atacante dedicou o número aos companheiros de time e aos torcedores: “Seria uma honra estar na mesma prateleira que ele. Todos os jogadores que vestem essa camisa têm o Thierry como ídolo máximo, então alcançar um recorde dele seria um sonho. De qualquer forma, espero ajudar o Arsenal, seja com gols, assistências ou dando o meu máximo dentro de campo. Os nossos torcedores merecem o melhor e eu estou aqui para representá-los.”

Estrela brasileira em Londres

No Arsenal desde 2019, quando foi contratado do Ituano, Gabriel Martinelli já tem 253 partidas com a camisa do clube do norte de Londres. Foram 61 gols para se tornar o Na Champions, o recorde pertence a Raphinha, com 13 gols na edição passada da competição.