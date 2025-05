Lautaro x Dembélé: final pode pesar na corrida pela Bola de Ouro

Paris Saint-Germain e Inter de Milão fazem neste sábado, 31, a partir das 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, a finalíssima da Champions League. A partida que vale aos protagonistas Ousmane Dembélé e Lautaro Martínez a chance de um título inédito na carreira, também pode ajudar a selar outra importante disputa: a corrida pela Bola de Ouro.

Apesar da grande temporada do atacante brasileiro Raphinha (confira a entrevista exclusiva à PLACAR), artilheiro da competição com 13 gols e líder em assistências, com oito, um bom desempenho na decisão pode pesar.



Dembélé: do inferno ao céu

Aos 28 anos, Dembelé vive em Paris o chamado prime da carreira. Em baixa na chegada em 2023 depois de seis temporadas apagado em Barcelona, havia pouca esperança de que algo poderia mudar quando anunciado pelo PSG. São 33 gols e 12 assistências em 48 jogos só nesta temporada, sendo oito bolas na rede na competição europeia.

A transformação de um jogador sem confiança em um camisa 10 letal passa, principalmente, pelo dedo do técnico Luis Enrique. Uma mudança ousada de posicionamento proposta pelo treinador, tirando-o da ponta direita, onde atuou durante toda a carreira, para uma posição mais centralizada mudou por completo o destino no futebol. Foram 25 gols em 28 partidas na nova função.

“O treinador chegou aqui com uma ideia muito clara. Mudou muitas coisas no time, e a mentalidade dos jogadores também mudou muito. Mudei muito, sobretudo no que diz respeito à minha posição, ao meu estilo de jogo”, disse ao site da Uefa.

“Sempre tive a confiança do Luis Enrique. Conheço a posição de camisa 9 desde que comecei como profissional. O treinador me dá muita liberdade. Tento criar desequilíbrio nos times adversários. Precisamos deixá-los loucos. Me adaptei bem”, afirmou na última entrevista antes da decisão.

Visto como um jogador que acumulava muitas lesões e de vida desregrada fora de campo, Dembélé comprou em Paris a ideia de que cuidados extras e uma vida mais regrada lhe renderiam menos problemas físicos. “Você deveria perguntar para ele o que ele comeu no Natal. É um jogador cheio de confiança”, brincou Luis Enrique.

Ele sofreu uma única contusão desde a chegada, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ficando 22 em recuperação. Nos tempos de Barcelona, segundo levantamento do site Transfermarkt, foram ao menos 827 dias afastado por algum tipo de contusão e mais de 141 partidas perdidas.

O brilho de Dembelé, curiosamente, só chegaram depois da saída de Kylian Mbappé, então principal estrela do time. O confiante camisa 10 deixou uma indireta ao compatriota: “Mbappé tinha um sonho na carreira: jogar no Real Madrid. O PSG continuou seu caminho. Há um antes e um depois de Kylian Mbappé. Desejamos boa sorte a ele. Nos concentramos em nós mesmos, na temporada que queríamos ter”.

Lautaro: regularidade e alma interista

Lautaro Martínez, por sua vez, é uma espécie de representante do torcedor nerazzurri dentro de campo. Capitão da Inter, identificado com o clube desde a chegada em 2018, tendo virado titular aboluto já na segunda temporada, o camisa 10 vive no clube também o ápice da carreira. Mas nem sempre foi fácil.

Em 2022, por exemplo, mesmo embalado por um grande momento na carreira, acabou vendo a titularidade na Copa do Mundo do Catar derreter para um jovem Julián Álvarez. O jogador terminou o Mundial em baixa, mesmo com o título com a seleção argentina. Só recuperou espaço com a artilharia da Copa América de 2024, também conquistada pela albiceleste, além de uma regularidade impressionante pela Inter.

Desde a temporada 2021/22, o camisa 10 marca mais do que 20 gols. Foram 25 na de 2021/22, 28 na de 2022/23, 27 na de 2023/24 e 22 na atual, além de participação direta com assistências. Ele balançou as redes nove vezes na Champions, recorde para um jogador da Inter de Milão, tendo anotado em todas as fase do torneio e sendo responsável por 34% dos 26 gols da equipe.

O melhor ano de Lautaro foi na temporada 2022/23, quando teve participação direta em 38 gols, marcando 28 e participando diretamente com dez assistências. Coincidentemente, a mesma temporada em que a Inter terminou com o vice-campeonato europeu, sucumbindo somente para o Manchester City de Guardiola na decisão.

“Sempre digo que os prêmios individuais vão em segundo plano. Não me passa na cabeça esse prêmio. Não porque não quero ganhar, mas o objetivo principal é ganhar esse título que a Inter não ganha há 15 anos. Esse é o meu pensamento. O principal é que Inter e meus companheiros ajudem a que continuamos crescendo”, disse o jogador em entrevista coletiva antes da decisão.

“A verdade é que sim… cumpri objetivos importantes, a Copa do Mundo, Copa América, títulos com a Inter. É o que me falta. Estou contente, feliz e orgulhoso de jogar uma nova final, sabendo como é difícil. É o que falta a Itália, a Milão há muito tempo”, completou.

Indicado por ninguém menos que Messi como o Bola de Ouro em 2024, vencida por Rodri, nada mais parece impossível para um jogador tão regular. Se for protagonista da decisão, o argentino pode fazer o inimaginável e recolocar o país no topo das premiações individuais novamente.

