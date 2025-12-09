A UEFA Champions League chega à sua sexta rodada com um confronto decisivo para as pretensões de classificação à próxima fase. Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, a Juventus recebe o surpreendente Pafos no Allianz Stadium, em Turim. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com campanhas idênticas e que lutam ponto a ponto para se manterem vivas na competição continental.

Cenário na Champions: decisão pela sobrevivência

A partida em Turim carrega um peso imenso dentro do novo formato da Champions League. Com 36 equipes em uma liga única, apenas as 24 primeiras avançam. A Juventus, atualmente na 23ª posição, está no limite da zona de classificação para os playoffs, enquanto o Pafos, em 25º, é o primeiro time fora dela.

Ambos somam 6 pontos, com campanhas espelhadas de uma vitória, três empates e uma derrota. Uma vitória para a Juventus pode solidificar sua posição no mata-mata, enquanto um triunfo do Pafos significaria ultrapassar um gigante europeu e entrar na zona de classificação, transformando este duelo em um verdadeiro “jogo de seis pontos”.

A Velha Senhora pressionada em casa

A equipe italiana entra em campo pressionada pela necessidade de somar três pontos diante de sua torcida. A irregularidade na competição colocou o time de Thiago Motta em uma situação delicada. Vencer em casa é fundamental para evitar riscos de eliminação precoce e ganhar moral na reta final da fase de liga.

Para o confronto, a Juventus terá desfalques importantes. O centroavante Dušan Vlahović trata de uma lesão no adutor e está fora, assim como o zagueiro Daniele Rugani, vetado por problemas musculares. A aposta ofensiva recai sobre Loïs Openda e o talento do jovem Yildiz.

O desafio do Pafos na Itália

Do outro lado, o Pafos chega à Itália com a missão de surpreender e roubar pontos preciosos longe de seus domínios. A equipe cipriota sabe que um resultado positivo no Allianz Stadium pode significar um salto importante na tabela. Sem desfalques confirmados publicamente, o técnico Juan Carlos Carcedo deve mandar a campo força máxima, incluindo nomes conhecidos como o zagueiro David Luiz.

Prováveis escalações

Juventus (Técnico: Thiago Motta): Di Gregorio; Kalulu, Kelly e Bremer; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners e Kostic; Francisco Conceição e Yildiz; Loïs Openda.