A Champions League entra em sua fase mais decisiva a partir desta terça-feira, 17. Com o novo formato implementado pela Uefa, a competição introduziu uma etapa de playoffs – ou fase eliminatória pré-oitavas – que serve como um último filtro para os clubes que não conseguiram a classificação direta.

Se antes os dois melhores de cada grupo avançavam, agora, a tabela única de 36 times exige novos cálculos e estratégias.

Quem joga os playoffs?

Após as oito rodadas da fase de liga, a classificação final determinou o destino de cada participante. Enquanto os oito primeiros colocados – Arsenal (1º), Bayern de Munique (2º), Liverpool (3º), Tottenham (4º), Barcelona (5º), Chelsea (6º), Sporting (7º) e Manchester City (8º) – já estão garantidos nas oitavas, as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição precisam disputar este mata-mata extra.

As regras dos confrontos

Os playoffs são disputados em jogos de ida e volta, com vantagem de mando para as equipes que terminaram entre o 9º e o 16º lugar (cabeças de chave) e terão o direito de decidir a classificação em casa. Os times entre o 17º e 24º lugar fazem o primeiro jogo sob seus domínios.

Assim como nas edições anteriores, a regra do gol qualificado – marcado fora de casa – não existe. Em caso de empate no placar agregado após os 180 minutos, teremos prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa de pênaltis.

Os vencedores destes duelos avançam para enfrentar os oito times já classificados nas oitavas de final, que ocorrerão em março.

Os jogos

Nesta terça-feira, o destaque fica por conta do confronto histórico entre Benfica e Real Madrid. O atual campeão merengue, após uma fase de liga instável, precisa superar os portugueses para manter vivo o sonho do título. Outro duelo de peso acontece na França, onde o PSG visita o Monaco em um clássico nacional por uma vaga europeia.

17/2 (terça-feira)

14h45: Galatasaray x Juventus

17h: Borussia Dortmund x Atalanta

17h: Monaco x PSG

17h: Benfica x Real Madrid

18/2 (quarta-feira)

14h45: Qarabag x Newcastle

17h: Olympiacos x Bayer Leverkusen

17h: Bodo/Glimt x Inter de Milão

17h: Club Brugge x Atlético de Madrid

Os jogos de volta estão marcados para os dias 24 e 25 de fevereiro, definindo o quadro completo das oitavas de final.