A fase decisiva da UEFA Champions League promete tensão máxima nesta quarta-feira, 25. A Juventus recebe o Galatasaray no Allianz Stadium, em Turim, para o jogo de volta dos playoffs eliminatórios. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) em um confronto que define quem avança para as oitavas de final da competição.

Missão quase impossível em Turim

A situação da equipe italiana é dramática. No jogo de ida, disputado em 17 de fevereiro em Istambul, o Galatasaray venceu por 5 a 2. Para se classificar diretamente no tempo normal, a Juventus precisa de uma vitória histórica por quatro gols de diferença. Um triunfo por três gols de vantagem levaria a decisão para a prorrogação.

O clima no clube de Turim é de crise. O time comandado pelo técnico Luciano Spalletti vem de uma sequência negativa de cinco jogos sem vitória, incluindo uma derrota recente em casa para o Como pelo Campeonato Italiano. Classificada na 13ª posição na fase de liga anterior, a Velha Senhora aposta todas as suas fichas no apoio da torcida para tentar reverter o cenário adverso.

Conforto e estratégia turca

Do outro lado, o Galatasaray chega à Itália com uma vantagem confortável e a confiança em alta. Tendo terminado a fase de liga na 20ª colocação, o time turco demonstrou força no mata-mata e pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante a vaga nas oitavas.

Apesar de um tropeço recente contra o Konyaspor no campeonato nacional, a equipe dirigida por Okan Buruk deve adotar uma postura inteligente, explorando o desespero dos italianos e os espaços deixados na defesa para contra-atacar e selar a classificação.

Onde assistir a Juventus x Galatasaray

Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta decisão através da TNT (TV fechada) e pelo serviço de streaming HBO Max, que detêm os direitos de transmissão da competição no Brasil.