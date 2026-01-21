Em um gesto inusitado e de grande repercussão, os jogadores do Manchester City decidiram reembolsar os torcedores que viajaram até a Noruega para assistir à surpreendente derrota por 3 a 1 para o Bodo/Glimt pela Champions League.

A ação aconteceu depois que a equipe sofreu um resultado inesperado na sétima rodada da fase de grupos da competição europeia, marcado por um desempenho abaixo do esperado e pelo clima adverso no Círculo Polar Ártico.

O gesto de reembolso foi anunciado pelos capitães Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Erling Haaland, e contempla os 374 torcedores que enfrentaram deslocamento e frio intenso para apoiar o clube no estádio Aspmyra, em Bodø. O valor total coberto pelos jogadores é de £9.357 (aproximadamente R$ 67,5 mil), referente ao custo dos ingressos, que girava em torno de £25 por bilhete.

Reembolso e o contexto da derrota

A decisão dos atletas surgiu como uma forma de reconhecer o sacrifício dos fãs, que viajaram uma longa distância somente para ver um resultado frustrante em campo. Segundo a declaração do grupo de capitães, os torcedores “são os melhores do mundo” e o reembolso representa o mínimo que o time poderia fazer diante da situação.

A derrota por 3 a 1 foi histórica: o Bodo/Glimt conquistou sua primeira vitória na história da Champions League, com dois gols de Kasper Høgh e outro de Jens Petter Hauge, além do cartão vermelho recebido por Rodri no segundo tempo, que complicou ainda mais a reação do City. Apesar de um gol de Rayan Cherki, o resultado deixou a equipe bastante criticada.

O técnico Pep Guardiola admitiu que o momento não tem sido fácil, ressaltando que a equipe precisa reagir rapidamente. Enquanto isso, o reembolso aos torcedores virou pauta e exemplo de proximidade entre jogadores e torcedores, mesmo em noites difíceis.