Poucos sons no futebol mundial são tão icônicos e capazes de provocar arrepios quanto o hino da Champions League. A melodia solene, que antecede os duelos nas noites europeias, sinaliza que os melhores jogadores do planeta estão prestes a entrar em ação. Apesar de sua popularidade global, muitos torcedores ainda têm dúvidas: em qual idioma a obra é cantada e o que significam exatamente seus versos?

A origem da melodia

A peça musical foi encomendada pela Uefa em 1992, ano que marcou a reformulação da antiga Copa dos Campeões da Europa para o formato atual. O compositor britânico Tony Britten foi o encarregado de criar a nova identidade sonora da competição.

Britten inspirou-se na obra “Zadok the Priest”, de George Frideric Handel, uma das peças de coroação britânicas mais célebres, composta originalmente em 1727. O arranjo contemporâneo conferiu um tom de realeza e grandiosidade, alinhando-se perfeitamente à proposta de elitização e prestígio do torneio.

Em que língua o hino é cantado?

Ao contrário do que muitos imaginam, o hino não é entoado em latim ou em apenas um idioma. A letra mescla as três línguas oficiais da entidade europeia: inglês, francês e alemão.

A estrutura da música alterna frases nestes três idiomas, culminando no refrão explosivo conhecido mundialmente. Essa escolha foi adotada para simbolizar a união das nações europeias e reforçar o caráter internacional do campeonato.

O que diz a letra?

A letra do hino é, na verdade, bastante direta. O texto exalta a excelência esportiva e o fato de que ali estão reunidos os maiores clubes do continente. Confira abaixo a tradução dos principais trechos:

A primeira estrofe inicia com:

Ce sont les meilleures équipes (Francês) – Estas são as melhores equipes

Es sind die allerbesten Mannschaften (Alemão) – Estas são as melhores equipes

The main event (Inglês) – O evento principal

Na sequência, ouve-se: