O título inédito do Paris Saint-Germain na Champions League, neste sábado, 31, passou pelos pés de um jovem talento. O francês Désiré Doué, de apenas 19 anos, brilhou na grande final contra a Inter de Milão com dois gols e uma assistência. Conheça o jovem que já foi comparado ao Neymar.

Publicidade

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

“Sentei-me com Djed Spence (jogador do Tottenham) e pedi o nome de um jovem promissor. Ele disse: ‘Doué, do Rennes. Esse cara é como o Neymar reencarnado”. A conversa foi revelada pelo ídolo inglês Rio Ferdinand, à TNT Sports.

“Na época, ele ainda não tinha entrado nos mata-matas da Champions. Pensei: ‘calma’. Mas depois comecei a observá-lo. Ele realmente tem algo especial”, concluiu o zagueiro inglês.

Publicidade

Enquanto as atenções estavam voltadas para Dembélé ou Kvaratskhelia no time do PSG, foi o próprio Doué que brilhou. Na final, o francês foi responsável segundo e terceiro gol do Paris e participou do primeiro gol com assistência para Hakimi.

Na temporada, Doué entrou em campo 54 vezes e participou de 39 gols – 15 de autoria própria e 14 assistências. O francês chegou ao Paris ano passado, em 2024, após se destacar no Rennes. Destro, mas polivalente no ataque, podendo jogar na direita ou esquerda, Douré chama a atenção pela qualidade do drible, veloz e eficiente no 1×1, mas também preciso nas finalizações.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.