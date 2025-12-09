A fase de liga da UEFA Champions League chega a um momento decisivo nesta quarta-feira, 10. No estádio Jan Breydel, na Bélgica, o Club Brugge recebe o líder Arsenal, às 17h (de Brasília), em confronto válido pela 6ª rodada. O duelo coloca frente a frente equipes em situações opostas na tabela de classificação.

Brugge luta pela sobrevivência

A situação dos donos da casa é delicada na competição continental. Ocupando atualmente a 26ª colocação com apenas quatro pontos, o time belga está fora da zona de classificação para os playoffs. Com uma campanha irregular, o Brugge precisa pontuar contra o melhor time do torneio para manter vivo o sonho de avançar à próxima fase e evitar uma eliminação precoce diante de sua torcida.

Arsenal defende os 100%

Do outro lado, os Gunners vivem fase iluminada na Europa. O time londrino lidera a tabela geral com 15 pontos, ostentando 100% de aproveitamento após cinco vitórias consecutivas. Com a vaga nas oitavas de final praticamente assegurada, o objetivo da equipe comandada por Mikel Arteta é consolidar a liderança para obter vantagens no mata-mata, mantendo o ritmo intenso apresentado até aqui.

Prováveis escalações e desfalques

O Club Brugge enfrenta problemas no gol, com Simon Mignolet e Nordin Jackers listados como dúvidas, além de outros desfalques no departamento médico. Já o Arsenal tem preocupações no sistema defensivo: o zagueiro Gabriel Magalhães é baixa certa por lesão, assim como Kai Havertz. William Saliba permanece como dúvida.

Provável Club Brugge: Mignolet (ou Van den Heuvel); Siquet, Ordóñez, Mechele e Seys; Stanković, Onyedika e Vanaken; Carlos Forbs, Tresoldi e Tzolis. Técnico: Nicky Hayen.

Provável Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie e Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard e Merino; Madueke, Gyokeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Max.

