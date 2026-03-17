O Chelsea recebe o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 17, às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26 e promete fortes emoções, com os ingleses precisando de um verdadeiro milagre para avançar no torneio continental.

Missão (quase) impossível

A situação para os Blues é dramática. Após uma dura derrota por 5 a 2 no jogo de ida no Parque dos Príncipes, a equipe comandada pelo técnico Liam Rosenior precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Uma vitória por três gols de vantagem levaria a decisão para a prorrogação. O clima é de pressão em Stamford Bridge, especialmente após um revés em casa para o Newcastle no último fim de semana pela liga nacional. Na fase de liga da competição europeia, o Chelsea havia feito uma campanha sólida, classificando-se na 6ª posição com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas).

PSG em busca de confirmar a vaga

Para o Paris Saint-Germain, o cenário é de tranquilidade, mas o técnico Luis Enrique prega cautela. Apesar da grande vantagem construída na França, o treinador espanhol fez questão de baixar as expectativas após a goleada, afirmando que é difícil replicar a perfeição da temporada anterior, quando o clube conquistou todos os títulos possíveis. A equipe parisiense, atual campeã do torneio, busca administrar o resultado para confirmar sua vaga na próxima fase. Na fase inicial, o PSG avançou na 11ª posição, somando 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), precisando disputar os playoffs antes de chegar às oitavas.

Onde assistir a Chelsea x PSG

Com duas equipes de alto nível técnico, a expectativa é de um jogo tenso, com os donos da casa precisando partir para o ataque desde o primeiro minuto. O torcedor poderá acompanhar cada lance deste espetáculo através de diversas plataformas. A transmissão no Brasil será realizada pelo SBT na TV aberta, além de TNT e Space na TV fechada, e no streaming pela plataforma Max. Fãs internacionais também poderão assistir ao confronto via Paramount+, beIN SPORTS e TNT Sports, dependendo da região.