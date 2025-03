Champions League ao vivo: Barcelona enfrenta Wolfsburg; veja onde assistir ao jogo

O confronto entre Barcelona e Wolfsburg pela Champions League Feminina promete ser emocionante. A partida de volta das quartas de final será realizada no Estadi Johan Cruyff, em Barcelona, nesta quinta-feira, 27 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília). O jogo será transmitido pela TNT na TV fechada e pelo serviço de streaming Max.

O Barcelona chega com vantagem após vencer o primeiro jogo fora de casa por 4 a 1. No entanto, a equipe blaugrana enfrentou uma derrota recente para o Real Madrid, o que pode impactar sua confiança. O técnico Pere Romeu não contará com Ona Batlle e Kika Nazareth, que estão fora da partida.

Atletas do Barcelona feminino – Fonte: Instagram/@fcbfemeni

Quais são as expectativas para o Barcelona?

O Barcelona está em uma posição confortável para avançar às semifinais, graças à vitória expressiva no jogo de ida. A equipe catalã tem demonstrado um desempenho sólido na competição, com destaque para suas jogadoras de meio-campo e ataque. Apesar dos desfalques, o time ainda conta com talentos como Bonmati e Putellas, que são fundamentais para a criação de jogadas.

O treinador Pere Romeu terá que ajustar sua estratégia para compensar as ausências, mas a expectativa é que o Barcelona mantenha sua postura ofensiva. A equipe precisa apenas administrar a vantagem, mas não deve subestimar o adversário, que buscará reverter o placar.

Como o Wolfsburg pode reverter o placar?

O Wolfsburg enfrenta um desafio significativo ao precisar vencer o Barcelona por três ou mais gols para avançar na competição. A equipe alemã, comandada por Tommy Stroot, terá que adotar uma postura agressiva desde o início da partida. Jogadoras como Popp e Beerensteyn serão cruciais para a ofensiva do time.

Para ter sucesso, o Wolfsburg precisará ser eficiente nas finalizações e manter uma defesa sólida para evitar que o Barcelona amplie sua vantagem. A equipe deve explorar contra-ataques rápidos e pressionar a defesa adversária, buscando criar oportunidades de gol.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores. Para o Barcelona, sob o comando de Pere Romeu, a formação provável inclui Coll no gol; Fernandez, Paredes, Leon e Brugts na defesa; Bonmati, Guijarro e Putellas no meio-campo; e Graham, Paralluelo e Pajor no ataque.

O Wolfsburg, treinado por Tommy Stroot, deve entrar em campo com Borbe no gol; Wilms, Dijkstra e Minge na defesa; Jonsdottir, Huth, Lattwein e Wedemeyer no meio-campo; e Endemann, Beerensteyn e Popp no ataque. Ambas as equipes têm jogadoras talentosas que podem fazer a diferença no resultado final.

Onde assistir ao jogo e o que esperar?

Os fãs de futebol feminino poderão acompanhar o confronto entre Barcelona e Wolfsburg pela TNT na TV fechada e pelo streaming Max. O jogo promete ser uma disputa intensa, com o Barcelona buscando consolidar sua vantagem e o Wolfsburg tentando uma virada histórica.

Independentemente do resultado, a partida é uma oportunidade para apreciar o alto nível do futebol feminino europeu, com duas equipes de tradição e qualidade em campo. O desfecho deste confronto definirá quem avançará para as semifinais da Champions League Feminina, aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores.

