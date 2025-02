Celtic x Bayern: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

No emocionante cenário dos playoffs da UEFA Champions League, o Celtic enfrentará o Bayern de Munique em um dos duelos mais aguardados da temporada. O jogo acontecerá nesta quarta-feira, dia 12, no mítico Celtic Park, na Escócia. O estádio, que é o maior do país e o oitavo maior do Reino Unido, acomoda até 60.832 torcedores e oferece um palco ideal para grandes eventos esportivos.

Comandado por Brendan Rodgers, antigo treinador do Liverpool, o Celtic chega ao confronto em busca de uma classificação histórica para as oitavas de final, algo que não acontece há 12 anos. A equipe escocesa terminou a fase anterior em 21º lugar e deposita suas esperanças nos talentos de Kyogo Furuhashi e Nicolas Gerrit Kühn para superar os desafios contra os gigantes alemães.

Como estão Bayern de Munique e Celtic nesta temporada?

O Bayern de Munique, um dos clubes mais tradicionais da Alemanha e atual líder da Bundesliga, demonstrou sua força durante a fase de grupos com cinco vitórias, apesar de registrar três derrotas que impactaram sua posição final na tabela. Atualmente, ocupam o 12º lugar, mas com um poder ofensivo que tem sido sua marca registrada.

Por outro lado, o Celtic conquistou o título do Campeonato Escocês e chega embalado para o confronto. Com uma sólida vantagem de 13 pontos sobre o vice-líder Rangers, a equipe tenta traduzir seu domínio local em sucesso europeu. Esta é uma oportunidade valiosa para o Celtic mostrar seu valor contra um adversário de calibre internacional.

Onde e quando assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Celtic e Bayern de Munique através das transmissões da TNT na TV fechada e pela plataforma de streaming Max. O confronto tem início marcado para as 17h (horário de Brasília) e promete ser um espetáculo repleto de emoção e alto nível de futebol, transmitido diretamente do Celtic Park.

Quais são os desfalques para o confronto?

Ambas as equipes enfrentam desafios em termos de desfalques. Pelo lado do Celtic, Daizen Maeda estará ausente devido a uma suspensão após sua expulsão na rodada anterior, e James Forrest permanece afastado por contusão. Brendan Rodgers precisará adaptar sua escalação para compensar essas ausências importantes.

Pelo Bayern de Munique, a situação também não é ideal. O goleiro Daniel Peretz ficará de fora por questões médicas, enquanto Alphonso Davies, Hiroki Ito, João Palhinha e Serge Gnabry são dúvidas para o confronto, sendo monitorados pelo departamento médico do clube alemão. A equipe bávara precisa estar preparada para ajustar sua estratégia dependendo das condições físicas desses jogadores.

O que esperar e qual o perfil do jogo?

O Celtic possui um ataque agressivo, que tem se destacado na Champions League por usar bolas longas e aproveitar finalizações de média e longa distância. No entanto, a defesa escocesa tem sido vulnerável, o que representa uma oportunidade para o Bayern explorar suas jogadas de ataque robustas e potencialmente decidir o jogo a seu favor.

Ambos os clubes têm suas respectivas forças e fraquezas, e os torcedores aguardam ansiosos para ver como essas dinâmicas serão resolvidas em campo. A expectativa é de um confronto intenso, onde cada detalhe pode fazer a diferença rumo à tão desejada classificação para as fases finais do torneio continental.

