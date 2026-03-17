O Sporting atropelou o Bodo/Glimt e venceu por 5 a 0, nesta terça-feira, 17, pela volta das oitavas de final da Champions League. Assim, o time norueguês, sensação da competição e recentemente elogiado por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, foi eliminado.

Depois de vencer a ida por 3 a 0, a equipe mais ao norte da história da competição sucumbiu à pressão. Em Lisboa, os portugueses abriram 3 a 0 no tempo regulamentar, com o quarto tento sendo anotado na prorrogação.

O Bodo/Glimt, com isso, se despede da primeira edição de Champions em sua história, com direito a feitos marcantes, como vitórias diante de Manchester City e Inter de Milão. A campanha, contudo, nunca foi marcada pela defesa: sofreu 22 gols em 12 partidas.

Ainda assim, Ancelotti, ao ser questionado pela imprensa durante coletiva de imprensa após sua última convocação, elogiou. “Eu acho que o Bodo/Glimt neste momento é a equipe que está mais organizada a nível defensivo na Europa. Não só pelos resultados que conseguiram. A equipe, na minha opinião, é a que melhor se defende na Europa. Eu gosto dessa equipe”, disse.