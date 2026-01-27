A fase de liga da UEFA Champions League chega ao seu momento decisivo. Nesta quarta-feira, 28, o Benfica recebe o Real Madrid no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 8ª rodada da competição. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com missões opostas na tabela de classificação.

Cenários opostos na tabela

O confronto marca o encerramento da fase de liga e carrega um peso distinto para cada lado. O Real Madrid, consolidado na parte superior da tabela, entra em campo para garantir uma vaga direta nas oitavas de final. A equipe espanhola busca terminar entre os oito primeiros colocados para evitar a fase de playoffs, mantendo o ritmo competitivo antes do mata-mata.

Já para o Benfica, o cenário é dramático. Com uma campanha irregular, o clube português joga suas últimas fichas por uma classificação à repescagem (playoffs), destinada aos times que terminam entre a 9ª e a 24ª posição. Uma vitória contra os merengues é fundamental não apenas para a sobrevivência no torneio, mas também para restaurar a confiança da torcida.

Benfica pressionado por resultados

A campanha dos donos da casa tem sido aquém das expectativas históricas. Ocupando a 29ª colocação na tabela geral, o Benfica soma apenas 6 pontos, fruto de duas vitórias e cinco derrotas. Pressionado, o clube precisa superar a instabilidade recente e fazer valer o fator casa para tentar encerrar esta fase de forma digna e, quem sabe, alcançar a zona de classificação.

Real Madrid busca confirmar favoritismo

Em contrapartida, o gigante espanhol chega a Lisboa em uma posição confortável. O Real Madrid ocupa o 3º lugar na classificação, somando 15 pontos em uma campanha sólida de cinco vitórias e apenas duas derrotas. Os atuais campeões buscam mais um triunfo para selar a vaga direta e reafirmar a força que caracteriza sua história na competição continental.

Onde assistir a Benfica x Real Madrid

O duelo terá ampla cobertura para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming HBO Max.