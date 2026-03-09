O Bayer Leverkusen recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 11, às 14h45 (de Brasília), na BayArena, na Alemanha. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2025/26 e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na principal competição europeia.
O desafio alemão em casa
Para o time da casa, o confronto representa a chance de virar a chave na temporada europeia. O Leverkusen classificou-se para o mata-mata ocupando a 16ª colocação na fase de liga, somando 12 pontos com uma campanha irregular de três vitórias, três empates e duas derrotas. Jogando diante de sua torcida, a equipe alemã sabe que precisa construir uma vantagem ou, ao menos, segurar o ímpeto adversário para manter o sonho vivo para o decisivo jogo da volta em Londres.
A máquina londrina
Do outro lado, os ingleses chegam com o status de grande destaque do torneio até aqui. O Arsenal encerrou a fase anterior na liderança absoluta, com 24 pontos conquistados e um aproveitamento perfeito: oito vitórias em oito jogos. Sem saber o que é empatar ou perder na atual edição, a equipe visitante entra em campo como favorita e busca encaminhar a vaga para as quartas de final já nestes primeiros 90 minutos.
Onde assistir a Bayer Leverkusen x Arsenal
Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da decisão ao vivo pela TNT, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Max.