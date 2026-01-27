A fase de liga da principal competição de clubes do mundo chega ao seu momento crucial. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, o Atlético de Madrid recebe o Bodo/Glimt no estádio Riyadh Air Metropolitano, na capital espanhola. A partida, válida pela 8ª e última rodada da fase inicial da UEFA Champions League, tem início marcado para às 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela de classificação.

Colchoneros de olho no Top 8

O confronto é tratado como uma final para os donos da casa. Ocupando atualmente a 12ª colocação com 13 pontos — fruto de uma campanha sólida de quatro vitórias, um empate e duas derrotas —, o time comandado por Diego Simeone já está virtualmente garantido na fase de playoffs. No entanto, o objetivo no Metropolitano é mais ambicioso.

Uma vitória diante de sua torcida é fundamental para que os espanhóis tentem alcançar o G-8. Terminar entre os oito primeiros garante classificação direta para as oitavas de final, evitando o desgaste e o risco de um mata-mata preliminar. A expectativa é que o Atlético adote uma postura ofensiva desde o início para superar a defesa adversária e, se necessário, melhorar seu saldo de gols na tabela geral.

Missão quase impossível para os noruegueses

Do outro lado, a situação do Bodo/Glimt é extremamente delicada. A equipe norueguesa ocupa a 31ª posição na tabela, somando apenas 6 pontos em sete jogos (uma vitória, três empates e três derrotas). Com a zona de classificação para os playoffs (até o 24º lugar) distante, o time chega à Espanha precisando de uma combinação improvável de resultados para seguir vivo na competição continental.

Apesar da campanha irregular, o Bodo/Glimt já demonstrou capacidade de surpreender gigantes europeus nesta edição. O jogo é visto pelo clube como uma oportunidade de encerrar a participação de forma honrosa ou lutar até o último minuto pela remota chance matemática de classificação. Vale lembrar que, terminando abaixo da 24ª posição, a equipe é eliminada de todas as competições europeias da temporada.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Bodo/Glimt

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a transmissão no Brasil será exclusiva via streaming. A plataforma Max detém os direitos e transmitirá a partida ao vivo a partir das 17h. Nos Estados Unidos, a exibição fica por conta da Paramount+, enquanto na Europa a cobertura é dividida entre diversos canais locais.