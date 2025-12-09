Nesta quarta-feira (10), o Estádio San Mamés será o cenário de um confronto decisivo pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League.

Às 17h (horário de Brasília), o Athletic Bilbao recebe o Paris Saint-Germain em um embate de opostos na competição continental. Enquanto os bascos lutam para sobreviver no torneio e alcançar a zona de repescagem, os franceses buscam consolidar sua posição no topo da tabela.

Athletic Bilbao joga a vida no San Mamés

Sob o comando de Ernesto Valverde, a equipe da casa vive uma situação delicada na Europa. Ocupando a 27ª colocação com apenas 4 pontos — somados em uma vitória, um empate e três derrotas —, o Bilbao precisa urgentemente pontuar para tentar entrar na zona de classificação para os playoffs (top 24). A atmosfera do San Mamés, conhecida por ser um verdadeiro caldeirão, será o grande trunfo da equipe para tentar superar a disparidade técnica e manter vivo o sonho continental.

PSG mira a liderança e a vaga direta

Do outro lado, o elenco dirigido por Luis Enrique vive um momento de confiança e ambição. Vice-líder da fase de liga com 12 pontos, conquistados através de quatro vitórias e apenas uma derrota, o clube parisiense quer garantir a classificação direta para as oitavas de final, reservada aos oito primeiros colocados. Uma vitória na Espanha é fundamental para manter a perseguição à liderança geral e confirmar o status de favorito da equipe na temporada 2025/26.

Cenário e expectativas para o confronto

Este será o primeiro confronto oficial entre Athletic Bilbao e PSG na história das competições da UEFA, adicionando um elemento de novidade ao duelo. O time basco chega pressionado, com um ataque que tem se mostrado pouco produtivo na Champions, marcando apenas quatro gols em cinco jogos. A equipe de Valverde aposta na força de seu estádio e na velocidade de jogadores como Nico Williams para surpreender. Já o PSG, atual campeão do torneio, possui o ataque mais letal da competição, com 19 gols marcados, mas também uma defesa que sofreu oito, mostrando alguma vulnerabilidade.