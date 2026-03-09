O palco está montado para mais uma noite épica de futebol europeu. Nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), a Atalanta recebe o Bayern de Munique na New Balance Arena, em Bérgamo, na Itália. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2025/26 e promete fortes emoções em um duelo decisivo rumo à glória continental.

O desafio dos italianos em casa

A equipe de Bérgamo chega para o mata-mata após uma campanha de resiliência na fase de liga. Classificada na 15ª posição geral com 13 pontos conquistados — fruto de três vitórias, quatro empates e apenas uma derrota —, a Atalanta sabe que precisará elevar seu nível de jogo. Atuando diante de sua apaixonada torcida, o time italiano busca um resultado positivo no jogo de ida para não viajar à Alemanha em desvantagem, apostando na intensidade que é marca registrada do clube.

A força do gigante bávaro

Do outro lado, o Bayern de Munique ostenta o favoritismo natural de quem fez uma primeira fase quase impecável. Os alemães terminaram na vice-liderança geral, somando expressivos 21 pontos, com sete vitórias e apenas uma derrota. A consistência e o poderio ofensivo tornam a equipe visitante uma ameaça constante, pronta para impor seu ritmo e tentar encaminhar a classificação mesmo longe de seus domínios.

Expectativa e momento das equipes

Este confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas no torneio. O Bayern de Munique, por ter terminado entre os oito primeiros na fase inicial, garantiu vaga direta nas oitavas e chega mais descansado. Já a Atalanta precisou passar por uma rodada extra de playoffs, na qual superou o Borussia Dortmund em um embate emocionante, e agora busca surpreender outro gigante alemão. A imprensa esportiva e os torcedores esperam um duelo tático entre o futebol ofensivo dos italianos e a máquina organizada dos bávaros. Ambas as equipes estão com força total na disputa pelo título continental.

Onde assistir e o que está em jogo

A transmissão será realizada pelo SBT na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pela plataforma de streaming Max.