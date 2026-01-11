O Corinthians iniciou sua caminhada no Campeonato Paulista de 2026 da melhor forma possível. Em uma tarde de calor intenso na Neo Química Arena, o atual campeão estadual impôs seu ritmo, superou a retranca adversária e venceu a Ponte Preta por 3 a 0. Curiosamente, a vitória foi construída pelo protagonismo do sistema defensivo: os zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho, além do volante André, foram os autores dos gols que garantiram os três primeiros pontos do Timão.

Pressão alvinegra e sustos no fim

O primeiro tempo foi um monólogo de posse de bola, com o Corinthians chegando a ter mais de 80% do controle do jogo. No entanto, furar o bloqueio da equipe de Campinas não foi tarefa fácil. Quando a defesa falhava, o goleiro Diogo Silva aparecia bem, operando defesas importantes, como no chute de longa distância de Matheuzinho aos 15 minutos. O Timão rondava a área e insistia nos cruzamentos, mas pecava no último toque.

Apesar do domínio absoluto dos donos da casa, os minutos finais da primeira etapa foram de tensão pura. A Ponte Preta, que pouco havia atacado, quase abriu o placar nos acréscimos em dois lances capitais. Primeiro, Jeh exigiu boa defesa de Hugo Souza. No minuto seguinte, em um lance de infelicidade, Matheus Bidu tentou cortar um cruzamento e quase marcou contra, obrigando Hugo Souza a realizar um milagre para manter o zero no placar antes do intervalo.

Bola aérea e a confirmação da vitória

Na volta para o segundo tempo, a postura agressiva do Corinthians finalmente surtiu efeito, transformando o volume de jogo em gols. Após um gol anulado de Bidu por impedimento, a bola parada destravou a partida aos 10 minutos. Em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique subiu mais que a defesa adversária e cabeceou firme para abrir o marcador em Itaquera.

Com a vantagem, o time da casa jogou com mais leveza e ampliou aos 18 minutos. Matheuzinho chutou forte, o goleiro Diogo Silva espalmou para o meio da área e a bola bateu em André antes de morrer no fundo das redes. O 2 a 0 obrigou a Ponte a sair mais para o jogo, mas a equipe visitante pouco ameaçou a meta corintiana, sucumbindo à organização tática do adversário.

O técnico Dorival Júnior aproveitou a vantagem para rodar o elenco, promovendo as entradas de Pedro Raul e Kayke. O Corinthians ainda teve um gol de Gui Negão anulado pela arbitragem, mas guardou o melhor para o final. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, o zagueiro André Ramalho arriscou uma bomba de longa distância e marcou um golaço para decretar a vitória.

Com o resultado final de 3 a 0, o Corinthians larga na frente em seu grupo pelo saldo de gols. Na próxima rodada, o Timão visita o RB Bragantino, enquanto a Ponte Preta tenta a recuperação recebendo o Velo Clube em Campinas.