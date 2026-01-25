Em uma noite de muita transpiração e paciência no estádio Benito Agnelo Castellano, o Corinthians precisou lutar até o último minuto para superar o bloqueio defensivo do Velo Clube. Quando o empate sem gols parecia decretado, Yuri Alberto, que saiu do banco de reservas, mostrou oportunismo para marcar o único gol da partida aos 47 do segundo tempo. A vitória por 1 a 0, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, tira o Alvinegro da zona intermediária e o coloca na quarta posição da tabela.

Paredão segura o ímpeto corintiano

O primeiro tempo foi um monólogo de posse de bola do time visitante, que chegou a ter 70% do controle das ações. O Timão, escalado com novidades como o estreante Pedro Milans na lateral, tentou envolver o adversário com trocas de passes, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Marcelo Carné. O arqueiro do Velo operou milagres, especialmente em uma sequência aos 22 minutos, defendendo um chute forte de Vitinho e, no rebote, salvando à queima-roupa a finalização do volante André. Charles também parou nas mãos do goleiro em um chute de longa distância, enquanto os donos da casa abusavam das faltas para frear o ritmo do jogo.

Retranca e mudanças decisivas

Na etapa final, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Velo Clube abdicou de jogar, fechando-se completamente e parecendo satisfeito com o ponto somado em casa. O jogo tornou-se picotado, com o time de Rio Claro acumulando cartões amarelos na tentativa de parar o ímpeto rival. Percebendo a dificuldade de penetração, o banco do Corinthians agiu. A entrada de Yuri Alberto no lugar de Matheus Pereira, além das chegadas de Matheuzinho e Raniele, deu novo gás à equipe, embora a defesa adversária continuasse a rebater todas as bolas alçadas na área.

Estrela de Yuri Alberto brilha no fim

A insistência foi premiada já nos acréscimos. Aos 47 minutos, após uma blitz ofensiva, a bola sobrou viva na área após defesa parcial de Carné. Com faro de gol, Yuri Alberto não perdoou e estufou as redes, garantindo três pontos cruciais. A comemoração efusiva rendeu um cartão amarelo ao atacante, mas o saldo final foi extremamente positivo: o Corinthians salta para a 4ª colocação, enquanto o Velo Clube permanece estacionado em 12º, flertando com a parte baixa da tabela.