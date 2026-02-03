O Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Madureira, nesta segunda-feira, 2, e tem sua situação completamente indefinida no Campeonato Carioca. O Gigante da Colina desperdiçou a chance de confirmar a classificação antecipada e agora corre o risco até de jogar o quadrangular do rebaixamento. Na última rodada, clássico contra o Botafogo será decisivo.

“A torcida está no direito de vaiar. De mim eles só vão receber elogios, vaiaram merecidamente. Não é que fizemos uma partida péssima, tivemos bola na trave, pênalti, mas não foi o suficiente. Tínhamos que ter mais inspiração e vencer o jogo”, disse Fernando Diniz, após o empate com o Madureira – que rendeu vaias da torcida.

O encontro era a oportunidade do Vasco confirmar uma classificação antecipada para a próxima fase, mas o empate deixou a equipe flertando até mesmo com a zona de rebaixamento, com um ponto de diferença para o Sampaio Corrêa, em 5º lugar, com 7 tentos.

Os cenários do Vasco para decidir a vida no Carioca

Na última rodada, o Vasco faz o clássico contra o Botafogo, líder isolado do grupo B, mas que ainda precisa confirmar sua classificação. Em caso de vitória, o cruzmaltino confirma a classificação. No entanto, se empatar, vai precisar torcer para o rival Flamengo contra o Sampaio Corrêa.

Uma eventual derrota no clássico obriga de qualquer forma o vascaíno a torcer para o Flamengo e, neste cenário, só a vitória rubro-negra interessa. A tabela também pode ser decidida no saldo de gols, mas nesse critério o Vasco leva vantagem (4 x -1) em relação ao Sampaio Corrêa.

O formato do Campeonato Carioca

Com 12 times divididos em dois grupos de 6 cada, os quatro primeiros colocados avançam para disputar o título estadual, enquanto os dois últimos jogam um quadrangular valendo dois rebaixamentos. Atualmente, Sampaio Corrêa, Portuguesa, Flamengo e Maricá caminham para a disputa contra o descenso.

A tabela atualizada do Carioca