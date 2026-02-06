A noite deste sábado (7) reserva um confronto decisivo pelo Campeonato Mineiro. O Tombense recebe a U.R.T no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, em partida válida pela sétima rodada da competição estadual. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília).

Expectativa para a partida

O duelo se desenha como fundamental para as pretensões de ambas as equipes na reta final da primeira fase. O Tombense chega em uma situação estável na tabela, com chances matemáticas de classificação para as semifinais e risco mínimo de rebaixamento. A equipe de Tombos busca a vitória em casa para tentar garantir uma vaga, possivelmente como a melhor segunda colocada geral.

Por outro lado, a U.R.T também faz uma campanha sólida e figura na parte de cima da tabela de seu grupo, lutando diretamente pela classificação. A partida é vista como um confronto direto e crucial para os times que almejam avançar ao mata-mata do estadual.

O cenário para o Tombense

Jogando em seus domínios, o Gavião Carcará busca fazer valer o fator casa para somar pontos importantes. O Estádio Antônio Guimarães de Almeida, conhecido como Almeidão, costuma ser um trunfo para a equipe da Zona da Mata, que tenta consolidar sua campanha na edição de 2026. O time entra em campo focado em buscar um resultado positivo diante de sua torcida para manter vivo o sonho do título.

O desafio da U.R.T

O Trovão Azul viaja até Tombos com a missão de surpreender os anfitriões. Em uma competição curta e disputada como o estadual, pontuar fora de casa é essencial para qualquer clube que deseje a classificação. O time de Patos de Minas reconhece a complexidade do desafio e a necessidade de concentração total durante os 90 minutos para voltar para casa com pontos na bagagem.

Onde assistir e transmissão

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo do futebol mineiro, a partida terá ampla cobertura online. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal SportyNet no YouTube, além dos canais oficiais da federação: FMF TV e Canal da FMF, ambos também na plataforma de vídeos, garantindo o acesso ao jogo de qualquer lugar.