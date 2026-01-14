O São Paulo recebe o São Bernardo nesta quinta-feira, 15, no Morumbis, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 21h45 (horário de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente equipes com inícios opostos na competição estadual.

Tricolor busca reabilitação imediata

O início de temporada acendeu um sinal de alerta para o torcedor são-paulino. Sob o comando do técnico Hernán Crespo, o Tricolor ocupa momentaneamente a 15ª colocação na tabela geral, ainda sem pontuar após a derrota na estreia. Jogando em seus domínios, a equipe entra em campo pressionada pela necessidade urgente de somar os primeiros três pontos para evitar uma crise precoce e subir na classificação. A expectativa é que o fator casa e o apoio da torcida sejam determinantes para a recuperação da equipe.

Bernô quer manter a liderança

Do outro lado, o cenário é de otimismo. O São Bernardo, treinado por Ricardo Catalá, chega ao Morumbis ostentando a liderança da competição. Com 3 pontos conquistados e 100% de aproveitamento na estreia, o time do ABC Paulista vive um momento de confiança elevada. Sem o peso do favoritismo, mas com a moral de quem está no topo, o Bernô aposta na organização tática para tentar surpreender o gigante da capital e manter sua invencibilidade no torneio.

Cenário do confronto

O jogo no Morumbis desenha um cenário clássico de pressão e oportunidade. Para o São Paulo, a partida é crucial para afastar o fantasma de um mau começo de campeonato. A equipe precisa impor seu ritmo desde o início, utilizando a qualidade técnica de seus jogadores para controlar a posse de bola. Já o São Bernardo deve explorar a ansiedade do adversário, postando-se de forma compacta na defesa e apostando em transições rápidas para ameaçar o gol tricolor.

Prováveis escalações

Com base nos elencos recentes e na preparação para a temporada, as equipes devem ir a campo com força máxima. Confira as projeções:

Provável São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Alisson e Wendell; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Provável São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Hélder Maciel e Pará; Rodrigo Souza, Romisson e Lucas Lima; Felipe Garcia, Echaporã e Matheus Régis. Técnico: Ricardo Catalá.

Onde assistir e arbitragem

O duelo coloca à prova a capacidade de reação do São Paulo contra a solidez inicial do São Bernardo. Para quem deseja acompanhar o confronto, a partida terá transmissão ao vivo pela TNT (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Max. A arbitragem do jogo ficará sob a responsabilidade de Murilo Tarrega Victor.