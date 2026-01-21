A noite desta quinta-feira (22) reserva um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Santos recebe o Corinthians na Vila Viva Sorte (a histórica Vila Belmiro), em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na parte de cima da tabela.

Peixe aposta no fator casa

Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o time da casa chega para o clássico ocupando a 8ª colocação na tabela geral, somando 4 pontos. A campanha até aqui reflete um início de ajustes, com uma vitória, um empate e uma derrota. Jogando em seus domínios, o Alvinegro Praiano sabe que vencer um rival direto é fundamental não apenas para a pontuação, mas para elevar o moral do elenco e a confiança da torcida para a sequência do estadual.

Timão tenta ultrapassar o rival

O cenário do lado visitante é similar, o que promete um duelo tático intenso. O Corinthians, treinado por Dorival Júnior, aparece logo acima, na 7ª posição, com os mesmos 4 pontos e idêntica campanha. O Clássico Alvinegro ganha ares de confronto direto, onde o vencedor dará um salto importante na classificação, deixando o adversário para trás e ganhando fôlego na briga pela vaga na próxima fase.

Onde assistir ao Clássico Alvinegro

A partida promete muita disputa e emoção na Baixada Santista. O torcedor terá um leque amplo de opções para acompanhar o duelo. O jogo será transmitido na TV aberta pela Record, na TV fechada pela TNT, via streaming pela Max e também digitalmente pela CazéTV no YouTube.