Em um duelo condicionado por uma expulsão ainda na primeira etapa, o Sampaio Corrêa-RJ conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca de 2026. Jogando no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, a equipe da casa saiu atrás no placar contra o time majoritariamente Sub-20 do Botafogo, mas soube capitalizar a vantagem numérica para construir a virada. Com gols de Rodrigo e Lucas Marreta, o Galinho da Serra fechou o placar em 2 a 1, recuperando-se da derrota na estreia.

Início promissor e o lance capital

A partida começou com o Botafogo, comandado pelo técnico Rodrigo Bellão, mostrando personalidade apesar da juventude. Logo aos 4 minutos, Arthur Izaque fez boa jogada individual pela ponta e serviu Kauan Toledo. O camisa 7, bem posicionado no meio da área, bateu firme para inaugurar o marcador. O Alvinegro controlava o ritmo e trocava passes com paciência, mas o cenário do jogo mudou drasticamente aos 27 minutos. O zagueiro Rogério cometeu uma falta dura, atingindo Ewerton Potiguar com a sola da chuteira, e recebeu o cartão vermelho direto, deixando os visitantes com um a menos.

Pressão e empate antes do intervalo

Com a superioridade numérica, o Sampaio Corrêa adiantou suas linhas e encurralou o adversário. Aos 31 minutos, o time da casa quase empatou quando Guilherme cabeceou uma bola na trave após cobrança de escanteio. A pressão surtiu efeito aos 38 minutos: a defesa alvinegra falhou em afastar um cruzamento e a bola sobrou limpa para o meia Rodrigo. Ele não desperdiçou, finalizou com força e igualou o marcador, reacendendo a torcida em Saquarema antes do fim do primeiro tempo.

Virada relâmpago e controle do jogo

O Sampaio Corrêa voltou do intervalo decidido a resolver a partida rapidamente. Logo aos 5 minutos da etapa final, após um bate-rebate na área onde Guilherme escorou de cabeça, o atacante Lucas Marreta apareceu livre para estufar as redes e decretar a virada: 2 a 1. À frente no placar e com um homem a mais, o Galinho da Serra administrou o resultado com inteligência, dominando a posse de bola e as ações ofensivas — chegando a ter 13 escanteios a favor contra apenas 3 do rival. O Botafogo tentou uma pressão desesperada nos acréscimos, mas não teve forças para buscar o empate.