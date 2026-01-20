Em uma noite desastrosa para o sistema defensivo do Palmeiras, o Novorizontino foi impiedoso e aplicou uma goleada de 4 a 0 nesta terça-feira, 20, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a partida teve como grande protagonista o atacante Robson, autor de três gols, e marcou a perda da invencibilidade do Verdão na temporada de 2026. Essa foi também a maior derrota do Verdão desde quando Abel Ferreira assumiu como técnico, em outubro de 2020.

Eficiência do Tigre e milagre de Jordi

 

Ver essa foto no Instagram