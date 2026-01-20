Em uma noite desastrosa para o sistema defensivo do Palmeiras, o Novorizontino foi impiedoso e aplicou uma goleada de 4 a 0 nesta terça-feira, 20, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a partida teve como grande protagonista o atacante Robson, autor de três gols, e marcou a perda da invencibilidade do Verdão na temporada de 2026. Essa foi também a maior derrota do Verdão desde quando Abel Ferreira assumiu como técnico, em outubro de 2020.
O jogo começou com o Palmeiras tentando controlar a posse, mas foi o time da casa quem mostrou eficiência. Aos 19 minutos, aproveitando uma cobrança de escanteio, Robson apareceu livre na pequena área para abrir o placar. O Verdão sentiu o golpe, mas quase buscou o empate em um lance crucial aos 36 minutos: Riquelme cabeceou no contrapé, mas o goleiro Jordi operou uma defesa espetacular, evitando o 1 a 1.
A máxima do futebol de “quem não faz, leva” se aplicou pouco depois. Aos 41, Mayk fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Robson, que bateu de primeira, ampliando a vantagem e punindo a falta de contundência do adversário.
Falhas individuais decretam a goleada
Na etapa final, Abel Ferreira tentou mexer na equipe, promovendo entradas como a de Benedetti e Luighi, mas as substituições não surtiram o efeito desejado e expuseram ainda mais a defesa. O Novorizontino manteve a postura agressiva e contou com erros crassos do rival para transformar a vitória em passeio.
Aos 17 do segundo tempo, Luighi errou na saída de bola. Com Marcelo Lomba fora da meta, Robson não perdoou, marcou seu terceiro gol na noite e completou o hat-trick. O Palmeiras, atordoado, sofreu o golpe de misericórdia aos 26 minutos. Desta vez, foi o zagueiro Benedetti quem falhou na saída; Hélio Borges, que havia acabado de entrar, roubou a bola e tocou na saída do goleiro para fechar o placar em 4 a 0.
Consequências e próximos jogos
Com o triunfo expressivo, o Novorizontino ultrapassa o Palmeiras na tabela de classificação. O Tigre volta a campo na próxima rodada para receber o Botafogo-SP. Já o Palmeiras, que ainda não havia sido derrotado por quatro gols de diferença na era Abel, terá um desafio de peso para tentar a recuperação: fará o clássico contra o São Paulo na Arena Barueri.