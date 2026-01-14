Em um confronto que promete movimentar a parte superior da tabela, o RB Bragantino recebe o Corinthians nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes chegam embaladas por vitórias na estreia e buscam manter os 100% de aproveitamento.

Massa Bruta aposta no fator casa

O time mandante, comandado pelo técnico Vagner Mancini, iniciou o estadual com o pé direito. Ocupando atualmente a 6ª colocação com 3 pontos, o Massa Bruta sabe da importância de somar pontos em seus domínios, especialmente contra um dos gigantes do estado. A expectativa é que Mancini mantenha a base que garantiu o triunfo inicial, apostando na intensidade física e na velocidade pelas pontas para surpreender a defesa adversária.

Timão busca consolidação com Dorival

Do outro lado, o Corinthians chega ao interior paulista com a moral elevada. O time treinado por Dorival Júnior ocupa a vice-liderança da competição, também com 3 pontos. A equipe alvinegra busca não apenas a vitória, mas também uma atuação convincente para consolidar o trabalho de seu treinador neste início de temporada. A estratégia deve passar pelo controle do meio-campo e pela experiência de seu elenco para suportar a pressão da torcida local.

Onde assistir a RB Bragantino x Corinthians

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo de invictos, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal TNT e via streaming pela plataforma Max. A bola rola a partir das 19h30.

Contexto da partida

O jogo coloca frente a frente duas equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela do Paulistão. Por ser apenas a segunda rodada, cada ponto é crucial para garantir uma classificação tranquila para a fase de mata-mata. A imprensa esportiva trata o confronto como um dos principais da rodada, servindo como um teste importante para as ambições de ambos os clubes no torneio.

Prováveis escalações e desfalques

RB Bragantino: Vagner Mancini não deve ter grandes problemas para escalar a equipe e pode manter a base que venceu o Noroeste. Os principais desfalques são o zagueiro e o volante , ambos em recuperação de lesões no joelho.