Rafinha será o novo gerente esportivo do São Paulo. O jogador se despediu nesta segunda-feira, 26, dos colegas do programa Seleção Sportv, onde trabalhava como comentarista e anunciou que vai retornar ao Tricolor Paulista. Dessa vez, terá uma dura missão fora do campo.

O ex-lateral-direito de 40 anos assumirá a vaga deixada por Muricy Ramalho, que tinha a função de coordenador de futebol no clube. Na última sexta-feira, 23, o ex-treinador, que estava na função desde janeiro de 2021, pediu demissão do cargo.

Muricy estava fora do dia a dia do time por questões médicas e optou pelo desligamento depois do impeachment e posterior renúncia do presidente Julio Casares. Desde o desligamento de Muricy, Rafinha era um dos cotados a assumir o cargo.

Anúncio de Rafinha

Durante o anúncio, o ex-jogador destacou sua passagem pela emissora e que não é um simples chamado do São Paulo, mas uma convocação.

“Quero agradecer a todos da Globo, foram oito meses espetaculares, mas a minha casa é o futebol, onde vivi a maior parte da minha vida. Quando tudo está tranquilo, a gente procura a confusão. É uma confusão boa, quando o São Paulo me chama é uma convocação. É uma hora para quem gosta de confusão, de desafio e ajudar o São Paulo”, comentou Rafinha.

Ainda durante o programa, o ex-lateral falou sobre as prioridades no novo cargo. Rafinha também refletiu sobre sua função e responsabilidades como novo gerente de futebol do São Paulo.

“Acho que a minha função vai ser… vai ser não, tem que ser, de deixar os jogadores concentrados só no futebol. Essa parte, a diretoria, a conversa que eu tive com o presidente, e com o departamento de futebol, com o Rui Costa que está no comando. A primeira parte é colocar as coisas em dia como já está sendo feito, já fizeram acordo com os jogadores, então vão pagar o que tem de atrasado. O acordo tá encaminhado, vai ser passado para os jogadores essa semana ainda”, disse.

Passagem de Rafinha no São Paulo

Rafinha anunciou a sua aposentadoria como jogador de futebol em julho do ano passado. Pelo São Paulo, foi importante nas conquistas inéditas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa de 2024.

O ex-lateral defendeu o Tricolor de 2022 a 2024 e atuou em 117 partidas, com um gol e cinco assistências.