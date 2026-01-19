Se a venda de Aníbal Moreno para o River Plate deixou uma lacuna no elenco, Luis Pacheco chegou para preencher. Com a saída do meio-campista argentino, a expectativa era de que o Palmeiras iria ao mercado para contratar um volante. O clube, no entanto, deve apostar novamente em mais uma joia da base de apenas 17 anos.

O jogador poderia facilmente estar disputando a Copinha com outros bons nomes da base palmeirense, como Sorriso e Eduardo Conceição. Abel Ferreira, porém, chamou o garoto para integrar o elenco profissional e o jovem vem ganhando a confiança do treinador.

Na vitória por 1 a 0 diante do Mirassol no último sábado, 17, Pacheco foi titular do Verdão pela primeira vez. Sob aplausos da torcida palmeirense, o jovem encantou: desarmou, apresentou bom condicionamento físico e armou jogadas.

De acordo com números do Sofascore, o jogador teve 87% de aproveitamento nos passes. Foram 48 ações com a bola, um drible certo, duas faltas sofridas, um desarme, quatro recuperações de bola e quatro duelos vencidos de sete disputados pelo chão.

Ainda na segunda rodada do Paulistão, Luis Pacheco entrou no segundo tempo na vitória por 1 a 0 diante do Santos e recebeu elogios de Abel Ferreira. “Jogador com muito potencial que pode nos render no presente e no futuro”, disse. O técnico ainda falou que novas contratações para o meio-campo fariam Luis perder espaço.

Solução de problemas

Segundo apuração do site ge, o Palmeiras moldou Luis Pacheco para ser uma “solução de problemas” no profissional. Antes de chegar ao Verdão, o garoto jogou no Juventude dos nove aos 12 anos de idade, quando o clube paulista descobriu o talento.

Pelo Palmeiras, chegou a jogar pelo sub-20 do clube quando tinha apenas 16 anos de idade. Além do destaque na base palmeirense, o jovem também se destacou quando foi convocado para a seleção brasileira sub-17.