Neymar está perto de voltar aos gramados com a camisa do Santos. O astro do Peixe iniciou o processo de transição física nesta segunda-feira, 26, no CT Rei Pelé. Esta é a última etapa da recuperação do camisa 10 após cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada em dezembro do ano passado.

Durante os treinos de segunda, Neymar realizou atividades na academia do CT e correu no gramado de tênis. O astro, porém, ainda não foi liberado para treinar com bola junto com seus companheiros. De acordo com o ge, o jogador deve ficar pelo menos uma semana em transição física, mas os treinos com bola dependerão da evolução no dia a dia.

Apesar da melhora do astro do Santos, ainda não há data de retorno aos gramados. Se tudo acontecer como planejado, a expectativa é de que Neymar esteja à disposição de Vojvoda no início de fevereiro, ou seja, entre uma e duas semanas. O clube, porém, trata a volta do jogador com cautela e deve liberá-lo apenas quando estiver totalmente recuperado.

Em novembro do ano passado, Neymar foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Apesar do diagnóstico, o camisa 10 jogou as três últimas partidas do Brasileirão, com quatro gols diante do Sport e Juventude, e ajudou a livrar o Santos do rebaixamento. O jogador, no entanto, foi submetido à cirurgia após o fim do calendário de competições do ano passado.

Números de Neymar pelo Santos

Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou 28 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Em sua primeira passagem, jogou 225 partidas, com 136 gols e 66 assistências, e conquistou seis títulos: o Paulistão de 2010, 2011 e 2012; a Copa do Brasil de 2010; a Libertadores de 2011; e a Recopa Sul-Americana de 2012.