Memphis Depay iniciou a transição física nesta quarta-feira, 14, e foi a campo pela primeira vez na temporada. Acompanhado dos preparadores físicos do Corinthians, o holandês de 31 anos realizou atividades sem bola no gramado do CT Joaquim Grava. Desde a reapresentação do elenco, no último dia 3, o atacante vinha realizando sessões de fisioterapia e fortalecimento muscular.

O camisa 10, no entanto, ainda não tem data para retornar ao time do técnico Dorival Júnior. O astro do Timão sente dores causadas por um edema ósseo no joelho esquerdo desde as últimas rodadas do Brasileirão do ano passado e agora está na fase final de sua recuperação.

A expectativa é de que Memphis integre parte da atividade com o restante do elenco nos próximos dias. O clube, contudo, mantém cautela para a estreia do jogador na temporada. O time alvinegro pretende liberar o atacante somente quando a lesão estiver totalmente solucionada.

Com contrato até junho deste ano, Memphis disputou 65 jogos pelo Corinthians, com 19 gols e 14 assistências. Além das marcas individuais, conquistou dois títulos com o clube no ano passado: o Paulistão e a Copa do Brasil.