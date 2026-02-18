Jhon Arias treinou pela primeira vez com o restante do elenco do Palmeiras nesta quarta-feira, 18, e a sua estreia com a camisa alviverde só depende da decisão do treinador Abel Ferreira. O Verdão enfrenta o Capivariano, pelas quartas de final do Paulistão, no próximo sábado às 20h30.

Arias já foi inscrito no Campeonato Paulista e regularizado no BID e já pode atuar pelo Palmeiras. O Verdão ainda tem mais dois dias de treino para Abel Ferreira definir o time que vai a campo contra o Capivariano. Além de Arias disponível, outros reforços que o Palmeiras ganhou recentemente foram as voltas de Felipe Anderson e Lucas Evangelista, recuperados de lesão.

O atacante colombiano é a contratação mais cara da história do clube: 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões pela cotação atual) junto ao Wolverhampton, da Inglaterra.

Arias ficou seis meses no clube inglês, depois de deixar o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025. O retorno do jogador para outra equipe brasileira causou polêmica com a torcida do Tricolor Carioca, que considerou a ida do atleta para o Palmeiras como uma traição.