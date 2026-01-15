Neste sábado, 17, a Portuguesa recebe o Velo Clube em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio do Canindé, em São Paulo, colocando frente a frente um time pressionado pela zona de rebaixamento e outro que figura entre os líderes da competição.

Momento das equipes

O confronto coloca à prova dois inícios de campeonato completamente distintos. A Lusa, jogando em casa, carrega a pressão de ainda não ter pontuado no estadual. Com duas derrotas consecutivas — incluindo o revés na estreia para o Palmeiras —, a equipe ocupa a 14ª colocação e precisa urgentemente de uma vitória para afastar o fantasma da luta contra o descenso e acalmar a torcida.

Do outro lado, o time de Rio Claro chega à capital paulista com a moral elevada e em situação confortável. Ocupando terceira posição com quatro pontos, o Velo Clube defende sua invencibilidade após uma vitória e um empate nas rodadas iniciais. A equipe busca aproveitar a instabilidade do adversário para somar pontos fora de casa e se consolidar na zona de classificação para as quartas de final.

Onde assistir a Portuguesa x Velo Clube

Os torcedores que desejam acompanhar o embate poderão assistir à partida ao vivo através da plataforma de streaming Max (antiga HBO Max), que detém os direitos de transmissão do confronto.