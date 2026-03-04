O Novorizontino não contará com o meia Rômulo na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O clube do interior decidiu não pagar a multa prevista em contrato com o time alviverde, dono dos direitos do jogador, o que impede sua participação no confronto desta quarta-feira, 4, na Arena Barueri.

A cláusula foi estabelecida no momento do empréstimo do atleta ao Novorizontino. Pelo acordo firmado com o Palmeiras, o clube de Novo Horizonte precisaria desembolsar cerca de R$ 1 milhão por partida para que o meio-campista pudesse atuar contra o Verdão. Caso quisesse utilizá-lo nos dois jogos da decisão, o valor total chegaria a R$ 2 milhões, quantia considerada alta pela diretoria do Tigre do Vale.

Destaque da campanha do Novorizontino no Paulistão, Rômulo vinha sendo peça fundamental no setor ofensivo da equipe. O camisa 10 é um dos principais artilheiros do time no campeonato, com cinco gols marcados, e ajudou o clube a alcançar uma campanha histórica que culminou na classificação inédita para a decisão do torneio estadual.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já havia descartado qualquer possibilidade de liberar o atleta sem o pagamento da multa. Segundo a dirigente, o clube apenas exige o cumprimento do que foi acordado no contrato de empréstimo, deixando claro que não haveria negociação para reduzir ou cancelar a cláusula.

Diante desse cenário, o Novorizontino optou por preservar suas finanças e abrir mão do jogador no primeiro duelo da decisão. Ainda assim, o clube não descarta reavaliar a situação para a segunda partida da final, dependendo das condições esportivas e financeiras ao longo da semana. O jogo da volta acontece no domingo, 8, às 20h30 (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi – casa do Novorizontino.