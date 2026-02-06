O Paulistão de 2026 chegou à sua fase final. Neste sábado, 7, começa a 7ª rodada (e penúltimo da primeira fase) da competição estadual, com dois dos grandes correndo riscos.

Enquanto Palmeiras e Corinthians estão no G-8 e têm 12 e 11 pontos, respectivamente, São Paulo e Santos vivem situação mais delicada. O Tricolor é o 11º colocado, com sete pontos, e o Peixe é o 14º, apenas uma posição acima do Z-2, com seis pontos.

Assim, para contextualizar as disputas restantes, PLACAR separou o cenário de cada jogo do próximo final de semana. Confira:

Portuguesa x Ponte Preta

A partida que abre a rodada é entre Portuguesa e Ponte Preta, no sábado, às 16h (de Brasília). O jogo, que será disputado no Canindé, pode colocar a Lusa em posição confortável visando classificação, enquanto a Macaca entra tentando escapar do rebaixamento.

O time da capital paulista tem nove pontos e é o sexto colocado. Por outro lado, a Ponte é a lanterna com apenas um ponto, o que obriga uma vitória para a manutenção do sonho de fugir da queda – que não depende mais apenas de seus pró´rios metas.

Novorizontino x São Bernardo

Classificado matematicamente para as quartas de final, o Novorizontino recebe o São Bernardo no sábado, às 18h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O Tigre, assim, entra visando apenas manter a liderança, enquanto o time do ABC, atual oitavo colocado, busca se manter no G-8. Uma vitória coloca o Bernô em boas condições.

Guarani x Botafogo

O Bugre chega embalado por três vitórias consecutivas e garante a classificação em caso de vitória. Assim, o jogo no Brinco de Ouro, no sábado, às 18h30, pesa para o Guarani e para o Botafogo, que chega em nono, com oito pontos, mirando se classificar e fugir do risco de queda.

São Paulo x Primavera