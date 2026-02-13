A fase de liga do Paulistão está chegando ao fim. A oitava e última rodada da competição vai ser disputada em jogos simultâneos, todos no próximo domingo, 15, às 20h30. O novo formato da competição criou um cenário de equilíbrio, em que o líder e o oitavo colocado, última posição que se classifica para a próxima fase, estão separados por apenas seis pontos.

Com a Ponte Preta já rebaixada e confirmada na lanterna do campeonato, todos os outros 15 clubes encaram suas partidas buscando algo, seja escapar da zona da degola, entrar no grupo dos classificados, ou ainda terminar como a melhor campanha e garantir mandos de campo.

O chaveamento do mata-mata é decidido da seguinte forma: O 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º enfrenta o 7º, e assim sucessivamente. As quartas e semifinais serão disputadas em partida única, com mando de campo do time com a melhor campanha, já a final será em dois jogos.

Entenda o que está em jogo para cada equipe na competição

No topo da tabela, Palmeiras e Novorizontino disputam pela melhor campanha da competição. As equipes estão separadas por um ponto. O clube do interior, primeiro colocado, enfrenta o Red Bull Bragantino, terceiro colocado, que, mesmo que derrote a equipe de Novo Horizonte, e o Verdão perca, não assume a primeira colocação. Isso se deve por conta do número de vitórias, primeiro critério de desempate do Paulistão, seguido pelo saldo de gols.

Os palmeirenses têm que torcer para uma vitória contra o Guarani, que luta para se manter entre os seis primeiros, além da derrota do líder. O Bugre está na 6ª colocação, com um ponto de distância do Capivariano, nono colocado. Todos os times entre a quarta e oitava colocação correm risco de ficarem de fora da zona de classificação em caso de derrota. Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo-SP e São Paulo dependem apenas de si mesmos para se classificarem.

O Tricolor Paulista tem um confronto considerado mais fácil, contra a Ponte Preta já rebaixada, enquanto o Corinthians pega o São Bernardo, 12º colocado, com oito pontos e chances tanto de ser rebaixado, mesmo que elas sejam remotas, quanto de se classificar para o mata-mata.

No caso de Santos e Mirassol, os dois clubes da Série A precisam vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para se classificarem para a próxima fase. O Alvinegro Praiano enfrenta o Velo Clube, primeiro clube da zona de rebaixamento, que precisa da vitória desesperadamente para não cair para a A2. Já o Leão Caipira pega a Portuguesa, quarta colocada, que se vencer assegura sua vaga nas quartas de final.

Disputa pela liderança