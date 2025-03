Palmeiras x São Paulo: choque-rei decidiu 6 mata-matas nos últimos 4 anos

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira, 10, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2025. O clássico, que naturalmente já envolvia rivalidade, ficou ainda mais tenso nos últimos anos, pelo caráter decisivo de suas partidas.

Desde 2021, o Choque-Rei já foi disputado seis vezes em finais ou fases de mata-mata. Assim, totalizando 11 jogos, a média é de quase três jogos decisivos por ano.

Agora, as equipes se enfrentam de olho em ser finalista do Paulistão de 2025. Quem avançar encara o Corinthians, que passou pelo Santos, no último domingo, 9.

Relembre as decisões

Em 2024, porém, o encontro com teor de decisão ocorreu apenas uma vez, na Supercopa do Brasil. Pelo torneio que vale o primeiro troféu nacional da temporada, o Tricolor Paulista se deu melhor, em jogo disputado no Mineirão, em Belo Horizonte.

Em 2023, também houve apenas um duelo eliminatório, mas no modelo de ida e volta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo se deu melhor, vencendo o Palmeiras em ambas as partidas, caminhando rumo ao título inédito.

Pela mesma competição, em 2022, o lado do Morumbi foi mais feliz novamente, em jogo marcado por polêmica arbitragem de vídeo, que não traçou a linha ao checar possível impedimento de Jonatan Calleri, em lance que o atacante sofreu pênalti que terminou em gol de Luciano. Contudo, meses antes, o Palmeiras havia se dado melhor, na final do Paulistão, com direito a goleada por 4 a 0.

O êxito foi palmeirense também na Libertadores de 2021, nas quartas de final. Decidindo em casa, o Verdão passou pelo rival, caminhando rumo ao terceiro título de Copa Libertadores de sua história.

Já na disputa que deu início à sequência de clássicos decisivos, o São Paulo se deu melhor. Na final do Paulistão de 2021, o Tricolor se sagrou campeão batendo o alviverde, encerrando um jejum de nove anos sem títulos.

Palmeiras x São Paulo em jogos eliminatórios

Ao todo, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em 22 duelos eliminatórios (ou finais) na história. A vantagem é larga para o lado são-paulino, com 17 classificações ou títulos, enquanto os palmeirenses comemoraram cinco vezes.

São Paulo vencedor

Final do Paulistão (1992 e 2021)

Semifinal do Paulistão (1977 – primeiro turno, 79, 87 e 98 e 2019)

Semifinal do Supercampeonato Paulista (2002)

Semifinal do Rio-São Paulo (1998 e 2002)

Oitavas de final da Copa do Brasil (2022)

Quartas de final da Copa do Brasil (2000 e 2023)

Oitavas da Libertadores (1994, 2005 e 2006)

Supercopa do Brasil (2024)

Palmeiras vencedor

Final do Paulistão (2022)

Quartas de final da Libertadores (2021)

Torneio Laudo Natel (1972)

Oitavas do Brasileirão (2000)

Semifinal do Paulistão (2008)