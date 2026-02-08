A rodada de domingo garantiu mais classificados às oitavas de final do Campeonato Paulista 2026. O triunfo por 1 a 0 no Dérbi na casa do Corinthians classificou o Palmeiras, que chegou a 15 pontos na competição, restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

O líder Novorizontino, que chegou a 16 pontos ao bater o São Bernardo por 2 a 1, e o Red Bull Bragantino, que empatou em 1 a 1 com o Velo Clube, também estão garantidos na próxima fase.

A Ponte Preta, por sua vez, é a primeira rebaixada. Meses depois de garantir seu primeiro título nacional, a Série C de 2025, a Macaca de Campinas perdeu por 2 a 0 para a Portuguesa no último sábado, 7, no Canindé e não tem mais chances matemáticas de permanência na Série A1.

Na lanterna, a Ponte só tem mais uma partida a fazer na primeira fase e, com um ponto conquistado, não pode alcançar o Noroeste, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem sete.

A Portuguesa, por sua vez, chegou a 12 pontos, fecha o G4 e se aproximou de uma vaga nas quartas de final do Paulistão.

Com a vitória sobre o Noroeste, o Santos se livrou do risco de rebaixamento, chegou ao nono lugar, agora sonha em garantir vaga no G8.

O Velo Clube, atual 15º colocado, é o clube mais ameaçado, mas Noroeste Primavera, São Bernardo e Mirassol ainda correm risco.

Classificação atualizada do Paulistão 2026