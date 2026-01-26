Com a derrota para o Fluminense por 2 a 1, no último domingo, 25, o Flamengo se complicou ainda mais no Campeonato Carioca e tem altos riscos de terminar na zona de rebaixamento da competição. O Rubro-Negro iniciou o estadual com a equipe sub-20 e conquistou a sua única vitória contra o Vasco, com a volta do elenco principal.

O atual regulamento do estadual prevê que as duas piores equipes de cada grupo, A e B, disputem um quadrangular entre si, com jogos de ida e volta, o que totaliza seis jogos. As partidas têm previsão para ocorrer até o dia oito de março. O pior desses quatro times é rebaixado diretamente para a Série A2 do Carioca, enquanto o penúltimo colocado disputa um playoff contra o vice-campeão da segunda divisão do estadual, para definir quem joga à elite no ano seguinte.

Situação do Flamengo

Com quatro pontos em cinco jogos, o Rubro-negro é o quinto colocado do Grupo B com dois jogos a mais do que Nova Iguaçu, quarto colocado. O Maricá, sexto colocado, pode passar o Flamengo ainda hoje se vencer o Sampaio Corrêa-RJ. O lanterna do grupo B está a um ponto do Fla, com dois jogos a menos também.

Para não sair da zona da degola do grupo B, o Flamengo precisaria vencer a sua última partida contra o Sampaio Corrêa-RJ, no dia 7, o que levaria a equipe a no máximo sete pontos. Com essa pontuação, o Rubro-negro teria que também torcer para que o Nova Iguaçu, quatro pontos, não vença nenhuma de suas três últimas partidas.

Neste momento, o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca é formado pelos seguintes times: Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ (grupo A), Flamengo e Maricá (grupo B).

Tabela dos adversários do Flamengo na luta contra o rebaixamento

Nova Iguaçu: Volta Redonda (C), Bangu (C) e Portuguesa-RJ (F)

Maricá: Sampaio Corrêa-RJ (C), Volta Redonda (C) e Fluminense (F)

