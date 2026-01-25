Em um clássico marcado pela forte chuva e por momentos de tensão, o Fluminense foi mais eficiente, capitalizou os erros do adversário e venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), no Maracanã. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, teve Serna e John Kennedy como heróis tricolores, enquanto Everton Cebolinha descontou para o Rubro-Negro. O resultado coloca o Flu na liderança de sua chave, enquanto o Flamengo amarga uma posição na zona de rebaixamento da competição estadual.

Chuva, equilíbrio e gol anulado

O duelo começou sob um dilúvio no Rio de Janeiro, o que obrigou a arbitragem a paralisar o jogo logo aos 10 minutos para verificar as condições do gramado. Após o reinício, o jogo se manteve truncado, mas com oportunidades para ambos os lados. O goleiro estreante do Flamengo, Andrew, mostrou serviço em chutes de Lima e Serna. Do outro lado, o Rubro-Negro chegou a balançar as redes com Carrascal, após passe de Pedro, mas a arbitragem assinalou impedimento, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Erro fatal e vantagem tricolor

O destino da partida mudou logo no início da segunda etapa. Aos 6 minutos, o zagueiro Léo Ortiz errou na saída de bola, entregando o presente para o ataque tricolor. A bola chegou em Serna, que finalizou cruzado para abrir o placar e explodir a torcida no Maracanã. O Flamengo sentiu o golpe e, pouco depois, aos 20 minutos, sofreu o segundo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou viva na área e o predestinado John Kennedy não perdoou, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Reação tardia e pressão final

O técnico Filipe Luis tentou mudar o panorama com substituições, e a entrada de Everton Cebolinha surtiu efeito imediato. Aos 27 minutos, também em jogada de escanteio, Vitão cabeceou para o meio e Cebolinha desviou para diminuir, reacendendo a esperança rubro-negra. O Flamengo pressionou nos minutos finais em busca do empate, com Cebolinha obrigando o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa em chute de fora da área. Apesar da insistência, o Fluminense segurou o resultado.

Com a vitória, o Fluminense assume a ponta do Grupo A e se prepara para o clássico contra o Botafogo na próxima rodada. Já o Flamengo, em situação delicada na tabela, só volta a campo no dia 7 de fevereiro contra o Sampaio Corrêa-RJ, precisando urgentemente da recuperação.