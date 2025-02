Neymar marca gol olímpico, Santos vence o Inter de Limeira e avança no Paulista

Em uma noite marcada pelo talento de Neymar, o Santos encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com uma vitória convincente. Jogando fora de casa contra a Inter de Limeira, o time santista demonstrou sua superioridade técnica e venceu por 3 a 0. Neymar, com um gol olímpico e duas assistências, foi o destaque da partida. Com este resultado, o Santos garantiu a liderança do grupo B e enfrentará o Mirassol nas quartas de final.

A Inter de Limeira, por outro lado, não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série A2, permanecendo com apenas sete pontos. A equipe até tentou pressionar o Santos nos minutos iniciais, mas não conseguiu converter essa pressão em chances reais de gol. O Santos, por sua vez, soube aproveitar as oportunidades e contou com a habilidade de Neymar para construir o placar.

Como Neymar conduziu o Santos à vitória?

A partida começou com a Inter de Limeira tentando se impor, mas o Santos logo tomou o controle. Aos nove minutos, Neymar cobrou um escanteio preciso que encontrou Tiquinho Soares livre para abrir o placar. Este gol inicial deu tranquilidade ao Santos, que continuou dominando o jogo.

Aos 27 minutos, Neymar surpreendeu novamente com um gol olímpico, cobrando um escanteio direto para o gol, sem chances para o goleiro adversário. Este foi um dos momentos mais marcantes da partida, mostrando a habilidade e visão de jogo do camisa 10.

Qual foi o impacto do jogo aéreo do Santos?

O jogo aéreo foi uma arma eficaz para o Santos, que marcou seu terceiro gol ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Neymar cobrou mais um escanteio, desta vez pelo lado direito, e novamente encontrou Tiquinho Soares, que não desperdiçou a chance de marcar seu segundo gol na partida.

Com a vantagem consolidada, o Santos administrou o jogo no segundo tempo, mantendo a posse de bola e criando novas oportunidades. Escobar quase ampliou o placar com um chute forte que acertou o travessão, e Gil também esteve perto de marcar após mais uma cobrança de escanteio de Neymar.

O que esperar do Santos nas quartas de final?

Com a vitória, o Santos avança com confiança para as quartas de final do Campeonato Paulista, onde enfrentará o Mirassol. A equipe mostrou um futebol sólido e eficiente, especialmente nas bolas paradas, e Neymar provou ser um diferencial com sua habilidade e liderança em campo.

O desafio agora é manter o nível de desempenho e buscar a classificação para as semifinais. O Santos tem potencial para ir longe na competição, e a expectativa é que continue apresentando um futebol de alto nível nas próximas fases.