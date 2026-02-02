Em uma noite de frustração para a torcida cruzmaltina e de consagração para o goleiro adversário, o Vasco não saiu do zero contra o Madureira nesta segunda-feira, em São Januário. Válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, a partida teve mando de campo do Tricolor Suburbano, mas foi dominada pelas ações ofensivas do time de Fernando Diniz. No entanto, entre a falta de pontaria, duas bolas na trave e uma atuação inspirada do goleiro Neguete — que defendeu até pênalti —, o placar permaneceu inalterado.

Pênalti perdido e traves balançando

O jogo começou com o Vasco tentando impor seu ritmo, mas foi o Madureira quem assustou primeiro com uma cabeçada de Jacó defendida por Léo Jardim. A resposta vascaína parecia definitiva aos 7 minutos, quando Nuno Moreira foi derrubado na área por Júlio César. Pênalti marcado. Na cobrança, porém, começou o show de Neguete: o goleiro voou no canto esquerdo para defender o chute de Pumita e, no reflexo, ainda salvou o rebote de Brenner.

O lance capital ditou o nervosismo da etapa inicial. O Vasco tinha a posse, mas errava no último passe. O jogo ganhou ares de drama quando o Madureira, em um contra-ataque raro, carimbou a trave de Léo Jardim em chute cruzado de Everton. A resposta veio na mesma moeda: Rojas, em jogada individual, soltou uma bomba que explodiu no travessão de Neguete, mantendo o empate até o intervalo.

Pressão total e a muralha Neguete

No segundo tempo, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Vasco chegou a ter quase 70% de posse de bola e rondou a área adversária incessantemente. Logo no início, a trave voltou a ser protagonista: Nuno Moreira chutou forte da entrada da área e a bola beijou o poste. Fernando Diniz tentou mudar o panorama com as entradas de Cuesta, Adson e David, mas a defesa do Madureira, liderada por Neguete, estava intransponível.

O goleiro do Madureira voltou a aparecer decisivamente ao defender um chute cruzado de Pumita e, nos minutos finais, garantiu o ponto precioso ao segurar as investidas desordenadas do Vasco. A impaciência da torcida nas arquibancadas refletiu a irritação de Diniz à beira do campo, culminando em um empate amargo para quem criou tanto e converteu nada.

Com o resultado, o Madureira se mantém na segunda posição do Grupo B, somando pontos importantes para a classificação. Já o Vasco, quarto colocado no Grupo A, volta suas atenções para o Brasileirão, onde enfrenta a Chapecoense na quinta-feira, antes de encarar o clássico contra o Botafogo na próxima rodada do estadual.