Na estreia oficial do seu elenco principal na temporada de 2026, o Botafogo precisou suar a camisa, mas venceu o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Glorioso contou com a inspiração do argentino Montoro, que marcou um belo gol de fora da área para quebrar a resistência do goleiro Avelino, destaque da equipe visitante.
Susto inicial e duelo contra Avelino
A partida começou com um roteiro inesperado. Apesar de jogar fora de casa, o Volta Redonda, que vinha de vitória sobre o Flamengo, não se intimidou e criou as duas primeiras chances claras de gol antes dos cinco minutos. Ygor Catatau incomodou a zaga alvinegra e obrigou o goleiro Léo Linck a trabalhar cedo. Passado o susto inicial, o Botafogo assumiu o controle da posse de bola, chegando a 72% no primeiro tempo, e impôs seu ritmo.
O que se viu na sequência foi um duelo particular entre o ataque alvinegro e o goleiro Avelino. O arqueiro do Voltaço operou milagres, defendendo chutes perigosos de Mateo Ponte e Artur. O lance mais impressionante ocorreu aos 37 minutos, quando Barboza escorou para Arthur Cabral cabecear no contrapé, exigindo uma defesa espetacular de Avelino, garantindo o 0 a 0 até o intervalo.
Golaço desata o nó no Nilton Santos
Na segunda etapa, o técnico Martin Anselmi manteve a postura ofensiva, mas o gol insistia em não sair. A persistência foi recompensada aos 20 minutos. Montoro recebeu na intermediária, limpou a marcação de Dener com categoria e soltou uma bomba de fora da área, sem chances de defesa, inaugurando o placar e aliviando a torcida no Nilton Santos.
Após o gol, o Botafogo quase ampliou em um lance curioso aos 29 minutos, quando um cruzamento desviou em Alan e explodiu no travessão. O Volta Redonda, contudo, não se entregou e levou perigo nos minutos finais. Aos 41, um chute de Catatau desviou na zaga e quase traiu Léo Linck, saindo pela linha de fundo.
Com o triunfo, o Botafogo assume a liderança do seu grupo na Taça Guanabara. O Glorioso volta a campo na próxima rodada para enfrentar o Bangu, novamente em casa. Já o Volta Redonda tentará a recuperação visitando o Nova Iguaçu.