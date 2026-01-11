Uma estreia para esquecer do lado tricolor e para celebrar do lado do interior. O Mirassol foi soberano, aproveitou as falhas defensivas e venceu o São Paulo por 3 a 0 na noite deste domingo, 11, no estádio José Maria de Campos Maia, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. O time da casa construiu o resultado com autoridade, enquanto a equipe da capital, com desfalques e pouca inspiração, iniciou a temporada com um revés preocupante.

Início avassalador define o rumo

A estratégia do Mirassol funcionou perfeitamente desde o apito inicial. Enquanto o São Paulo tentava estudar o adversário trocando passes laterais, o Leão foi vertical e letal. Logo aos 7 minutos, a defesa são-paulina assistiu Shaylon arriscar de longe. A bola explodiu na trave e, no rebote, Lucas Mugni, mais atento que a zaga, apenas empurrou para o gol vazio, abrindo o placar.

O gol cedo desestabilizou o Tricolor, que viu o garoto Nicolas e o zagueiro Alan Franco terem dificuldades na marcação. Aos 20 minutos, a situação se agravou. Alesson fez jogada individual pela esquerda, venceu a marcação e bateu cruzado. A bola ainda desviou em Alan Franco antes de morrer no fundo das redes, ampliando a vantagem para 2 a 0. O São Paulo, atordoado, só conseguiu levar perigo em cruzamentos cortados pela defesa adversária.

Brilho dos goleiros

Na segunda etapa, o técnico do São Paulo tentou mudar o panorama com as entradas de Ferreira e, posteriormente, Lucas Moura. O time ganhou posse de bola (chegando a 60%), mas faltou criatividade para furar o bloqueio do Mirassol. Quando o Leão escapava, levava perigo real. Aos 61 minutos, o goleiro Rafael operou um milagre ao defender um chute colocado de Mugni em contra-ataque, evitando o terceiro gol naquele momento.

Do outro lado, o goleiro Walter também apareceu com segurança nas poucas vezes em que foi exigido, frustrando as tentativas de reação do time do Morumbi, que abusava dos cruzamentos sem direção.

Expulsão e o golpe de misericórdia

A noite desastrosa do São Paulo foi selada nos minutos finais. Aos 85, o jovem Maik, que havia entrado no lugar de Cédric, cometeu falta dura e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Tricolor com um a menos. Com vantagem numérica e espaço, o Mirassol decretou a goleada aos 90 minutos. Aldo Filho aproveitou uma sobra viva na área e soltou uma bomba para fechar o placar em 3 a 0.

Nos acréscimos, Lucas Moura ainda tentou o gol de honra com um chute forte, mas Walter fez grande defesa, garantindo o “clean sheet” para os donos da casa. Com o resultado, o Mirassol soma seus primeiros três pontos e ganha moral para visitar o Primavera na próxima rodada. Já o São Paulo tentará a recuperação recebendo o São Bernardo no Morumbi.