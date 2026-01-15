O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 3 a 0 nesta quinta-feira, 15, no estádio Cícero de Souza Marques. Válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a partida teve como grande protagonista o meia Jhon Jhon, autor de dois gols, além de um golaço de Henry Mosquera que selou o triunfo. O resultado expôs a fragilidade defensiva do time visitante e consolidou a força do Massa Bruta em seus domínios.
Susto, defesa crucial e o gol inesperado
O início do confronto foi marcado por muito estudo e pouca criatividade, com as duas equipes errando passes simples na faixa central. O Corinthians, comandado por Dorival Junior, tentava explorar os erros de saída de bola do adversário, mas pecava na definição. O momento crucial da primeira etapa ocorreu aos 28 minutos: após cobrança de escanteio, Charles cabeceou com firmeza, mas o goleiro Cleiton fez grande defesa.
A resposta do Bragantino foi letal e contou com uma dose de sorte. Aos 34 minutos, Jhon Jhon tentou cruzar da esquerda para a área. A bola, no entanto, tomou uma trajetória venenosa, enganou a defesa e o goleiro Hugo Souza, morrendo no fundo das redes. O gol desestabilizou o Timão, que recuou e viu os donos da casa controlarem o ritmo até o intervalo.
Show de Jhon Jhon e pintura de Mosquera
Insatisfeito, Dorival Junior promoveu três alterações no intervalo, lançando Carrillo, Matheuzinho e Breno Bidon. As mudanças, porém, não surtiram o efeito desejado. O Bragantino manteve a intensidade e ampliou aos 12 minutos da etapa final. Lucas Barbosa fez excelente jogada e serviu Jhon Jhon, que, livre na área, fuzilou de canhota para marcar seu segundo gol na partida.
O Corinthians tentou reagir na base do desespero, e quase diminuiu com Yuri Alberto, parando novamente em grande defesa de Cleiton. Mas a noite era mesmo do Massa Bruta. Aos 31 minutos, em um contra-ataque fulminante, Henry Mosquera arrancou do meio-campo, limpou dois marcadores com facilidade e tocou na saída do goleiro, marcando um golaço para decretar o 3 a 0. Nos minutos finais, a torcida local gritou “olé”, enquanto o time alvinegro, perdido em campo, apenas aguardou o apito final.